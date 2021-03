Già dai primi mesi, il 2021 appare più che mai l’anno del Bitcoin e delle criptovalute. A riprova di ciò, è sufficiente constatare come nel 2021, le grandi banche d’investimento, i fondi pensione e gli asset manager, siano intenzionati a saltare sul carro del vincitore, facendo scorta di criptovalute, in particolare Bitcoin.

Lo sviluppo è accelerato dal fatto che vi è una varietà di soluzioni regolamentate e tradizionali sui mercati finanziari sotto forma di fondi e indici classici con accoppiamento alle criptovalute, che consente, ai grandi protagonisti, di includere la nuova asset class di criptovalute nel loro portafoglio.

Con i numerosi scambi di criptovalute disciplinati dalle autorità di regolamentazione finanziaria, così come le soluzioni di intermediazione crittografica, molte delle quali non esistevano durante l’ultimo mercato rialzista tre anni fa, illustrano adeguatamente come il campo sia pronto per un nuovo boom nel trading di criptovalute nel 2021.

Questo sviluppo è, anche, stimolato dal fatto che i principali attori tecnologici come, ad esempio, PayPal e Square, sono intervenuti e hanno permesso transazioni di pagamento in Bitcoin dalla fine del 2020. Entrambe le società, infatti, hanno acquistato l’equivalente del 100% dei Bitcoin appena estratti nel 2020, solo per soddisfare la propria domanda da parte dei clienti statunitensi.

Seguiranno ulteriori fornitori di servizi di pagamento nel 2021, che avranno un impatto positivo duraturo sul mercato delle criptovalute. Inoltre, gli sviluppi macroeconomici supportano la tendenza al rialzo di Bitcoin & Co, perché il rischio di inflazione è elevato e potrebbe portare alcuni Stati a vietare ai propri cittadini di ritirare il proprio denaro. Ciò aumenta l’interesse per i Bitcoin come negozio sicuro di valore. Anche Forbes, Bloomberg e Handelsblatt si riferiscono al Bitcoin come “oro digitale 2.0”.

Il cosa è realmente a favore il Bitcoin e qual è il suo futuro, non può prescindere, dalla storia d’amore tra banche tradizionali e Bitcoin. Il 2020, è stato caratterizzato dall’ingresso di attori istituzionali nel mercato delle criptovalute. Importanti istituzioni come JPMorgan, Deutsche Bank e Citi stanno sviluppando soluzioni per l’acquisto di criptovalute per i loro clienti, e questa nuova asset class di asset digitali, viene ad essere regolarmente segnalata. Questa tendenza dovrebbe accelerare nel 2021, poiché molte banche hanno già lavorato su blockchain e soluzioni di pagamento digitale nelle loro backroom. Oltre a ciò, stanno rendendo pubblici i loro piani crittografici.

Ciò, sostanzialmente, garantirà l’ingresso di più giocatori e attirerà società conservatrici che saranno in grado di investire in criptovalute non solo in azioni e obbligazioni, ma anche con un sentimento più confortevole presso le loro banche di casa in futuro. In linea generale, se le principali banche d’investimento sono state finora gli attori più attivi, le banche private, in particolare, dovrebbero essere maggiormente coinvolte nei derivati di Bitcoin e criptovalute nel 2021.

Non per nulla, sono pronte a scendere in campo nomi di rilievo come, ad esempio, la Swiss Falcon Private Bank AG, che, dal 2018, si è impegnata ad ispirare i clienti verso i Bitcoin e per offrire soluzioni per le startup blockchain. Tuttavia, la maggior parte delle grandi banche private ha finora prestato poca attenzione al Bitcoin come asset indiscutibile. Pur tuttavia, il loro patrimonio netto elevato e la base di clienti del family office, chiedono sempre più criptovalute.

Perciò, è chiaro che nel 2021 le banche private andranno, sempre più, a sviluppare offerte corrispondenti per i loro importanti clienti. Il 2021, per di più, sarà un anno importante per le valute digitali della Banca Centrale e, in tema di valute digitali della Banca Centrale, la Cina risulta essere avanti a noi di diversi anni. Infatti, tanto l’Europa quanto gli Stati Uniti esitano sui CFC e, nonostante siano stati avviati i primi progetti di ricerca, non è prevista una seria attuazione di un CBDC prima del 2030. Questa indecisione potrebbe rivelarsi fatale, poiché la Cina cercherà di imporre la sua valuta digitale al mondo. In pratica, gli ordini di beni dalla Cina potrebbero, prossimamente, essere effettuati solo con lo yuan digitale.

Per la Cina, il più grande esportatore mondiale, lo yuan digitale è una enorme opportunità per modellare i processi di pagamento a suo piacimento, ottenere il controllo sui flussi finanziari all’estero e, andando a concludere, ridurre ulteriormente il predominio del dollaro USA.