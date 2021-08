Come spendere Bitcoin

Bitcoin è una forma di moneta digitale o elettronica. Non è qualcosa che una persona può mettere in tasca. Inoltre, i Bitcoin non possono essere tenuti in banca o ritirati da essa. Questo perché i Bitcoin esistono solo nel cloud virtuale. Quindi, come fanno le persone a spendere i Bitcoin? Questo articolo spiega modi intelligenti per spendere Bitcoin.

Puoi usare Bitcoin per acquistare molte cose. Oggi molti posti accettano Bitcoin. Ma non puoi comprare tutto con Bitcoin. Tuttavia, spendere in modo intelligente questa criptovaluta è una delle migliori strategie di trading.

Oggi, siti come trustpedia promuovono articoli che spiegano il modo di investire o fare trading con Bitcoin. Questi articoli forniscono informazioni che possono aiutare i trader inesperti a diventare trader esperti. Il trading di bitcoin comporta l’acquisto e la vendita di questa criptovaluta. Tuttavia, puoi avere molte opportunità per spendere la tua criptovaluta. Ecco alcuni dei modi migliori per spendere i tuoi Bitcoin.

Paga con Bitcoin

Sarebbe utile se tu avessi un portafoglio Bitcoin per utilizzare questa criptovaluta. I portafogli Bitcoin possono essere basati su software o essere eseguiti su un computer desktop. Un portafoglio memorizza l’indirizzo Bitcoin e una chiave privata per accedervi su un disco rigido. Un portafoglio Bitcoin può anche essere eseguito su un dispositivo mobile o un portafoglio hardware.

Tuttavia, gli utenti possono ora avere una versione per smartphone della maggior parte dei portafogli Bitcoin. Dopo aver ricevuto una fattura in un negozio locale in cui è accettato Bitcoin, un utente punta la sua fotocamera sul codice QR visualizzato e quindi seleziona il pulsante Scansione. Il software trasforma questo codice nell’indirizzo Bitcoin del negozio. Una volta che l’utente fa clic sul pulsante Invia, paga automaticamente la fattura.

Gli utenti di Bitcoin possono anche pagare tramite portafogli online. Un portafoglio online è un servizio che funziona su Internet. Questo portafoglio memorizza indirizzi e chiavi su server sicuri. Se configurati correttamente, questi portafogli proteggono le chiavi pubbliche e gli indirizzi Bitcoin dalla perdita se il disco rigido o il telefono si blocca o si trova fuori posto.

Investi con Bitcoin

Sai già che investire in azioni e azioni è un’impresa rischiosa. Alcune persone investono in argento e oro pensando che il loro valore continuerà ad aumentare. Tuttavia, anche il valore di tali materie prime oscilla. E questo è anche il caso di Bitcoin.

Ma il valore di Bitcoin aumenta ogni secondo. A differenza della maggior parte degli investimenti, l’accesso a queste materie prime avviene in tempo reale. Pertanto, uno dei modi più intelligenti per utilizzare Bitcoin è considerarli un investimento.

Spendi i Bitcoin sui Siti di Gaming

La maggior parte delle persone non usa contanti o carte di credito nei casinò online perché lo considerano estremamente pericoloso. E questo è comprensibile perché alcuni giocatori vogliono utilizzare i siti di gioco online in modo anonimo. È qui che entra in gioco Bitcoin.

Quando usi Bitcoin su un sito di gioco d’azzardo, non divulgherai informazioni personali. Inoltre, l’importo speso per un casinò online non è rimborsabile. Pertanto, il monitoraggio diventa difficile per le persone che usano i Bitcoin per giocare.

Spendi Bitcoin con le Spese Giornaliere

Puoi trovare molti commercianti che vogliono accumulare Bitcoin. E alcuni di questi commercianti non spendono i loro Bitcoin. Ciò significa che puoi utilizzare Bitcoin per pagare la maggior parte degli elementi essenziali quotidiani. Poiché Bitcoin è anche una valuta, puoi usarlo per acquistare una tazza di tè o caffè in un negozio locale.

Puoi anche utilizzare Bitcoin per prenotare alloggi e voli. La maggior parte degli hotel e resort di fascia alta accetta Bitcoin. Inoltre, puoi trovare bancomat che forniscono servizi Bitcoin.

Considerazioni Finali

Le persone acquistano Bitcoin o frazioni di questa criptovaluta tramite diversi scambi di Bitcoin. Lo stanno anche archiviando, inviando e spendendo con portafogli Bitcoin. Finché hai un portafoglio Bitcoin, puoi spendere questa criptovaluta in diversi modi. Prova alcuni di questi modi per spendere saggiamente Bitcoin e ottenere il massimo da questa criptovaluta.