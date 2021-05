Come Rendere La Consulenza Finanziaria Più Attraente Per Gli Investitori Più Giovani

La prima volta che ho sentito la parola “Bitcoin” è stato nel 2016, dopo che ho chiesto a un compagno di classe del mio corso di cinese la domanda un po ‘invadente “Cosa fai per vivere?”.

Ha risposto che stava comprando e vendendo “Bitcoin”, una risposta che ho trovato sconcertante, poiché non avevo assolutamente idea delle criptovalute.

Dopo ulteriori spiegazioni, ho capito che era una valuta digitale, il cui valore oscilla costantemente, ma non puoi usarla per acquistare beni o servizi.

Investire Nelle Criptovalute

Sono sempre stato una persona scettica e quindi ho naturalmente ritenuto Bitcoin altamente sospetto. Mi è sembrata davvero una truffa; non potrebbe essere così facile guadagnare soldi.

Sono passati tre anni e non avevo più sentito parlare di Bitcoin, fino a quando un amico d’infanzia a una riunione del liceo ha detto che aveva investito in Bitcoin, prevedendo che il suo valore sarebbe salito alle stelle nei prossimi anni.

È diventato rapidamente lo zimbello della serata, ma nessuno sapeva che eravamo solo pochi mesi prima dello scoppio del Covid-19 e della conseguente crisi economica.

Ironia della sorte, molti di coloro che lo hanno deriso nella primavera del 2019, stavano acquistando Bitcoin e altre criptovalute nell’autunno del 2020, spaventati dalle profezie di sventura. Alcuni di loro sarebbero anche saliti a bordo del treno GameStop pochi mesi dopo.

Le mie osservazioni empiriche confermano la recente ricerca di Charles Schwab UK, rivelando che i Millennials e gli Zoomer hanno molte più probabilità di incanalare i loro soldi in asset ad alto rischio come criptovalute e azioni calde. Per essere più precisi, il 51% degli investitori più giovani detiene criptovalute, mentre solo il 25% di loro ha dichiarato di detenere azioni.

Non so fino a che punto Elon Musk si qualificherebbe come influencer, ma certamente ha la capacità di fare tendenza.

È interessante notare che alcuni dei miei conoscenti hanno iniziato ad acquistare Dogecoin, dopo che il capo di Tesla ha twittato di averne acquistati alcuni lui stesso.

Da allora sono diventato lo “strano uomo fuori” a causa della mia mancanza di entusiasmo per le criptovalute.

Fino a poco tempo, ricevevo gli stessi identici messaggi ogni mattina, chiedendomi quando avrei finalmente “comprato delle criptovalute”. Puoi chiamarla pressione dei pari.

Detto questo, il mio cellulare è diventato un po ‘più silenzioso da quando Bitcoin è sceso del 10%, dopo un semplice tweet di Elon Musk.

Ma Bitcoin e’ stata sempre una moneta piuttosto stabile, per cui, per tutti quelli che vogliono investire, e’ necessario solo trovare piattaforme affidabili come bitcoin pro app, per esempio.

Tutto Andrà Bene

Ma è necessariamente una cattiva notizia che i giovani investitori optano per attività ad alto rischio? Danny Cox, capo delle relazioni esterne di Hargreaves Lansdown, ritiene che ci siano alcuni aspetti positivi in ​​questa tendenza.

“Il lato positivo della recente crescita degli investimenti rischiosi alimentata dai social media è che sta attirando nuovi e giovani a investire e, si spera, a prodotti finanziari più stabili e più sicuri”, ha analizzato Cox.

In effetti, le criptovalute e le azioni di GameStop potrebbero essere state la porta d’ingresso agli investimenti per un’intera generazione senza che ce ne rendessimo conto.

Non è affatto improbabile che i Millennials e la Generazione Z passeranno ad asset più stabili e cercheranno consulenza finanziaria una volta che i loro problemi finanziari diventeranno più complessi con mutui, risparmi pensionistici, figli, ecc …

“Guardi la vita in un modo diverso mentre avanzi nei passaggi generazionali”, ha affermato Richard Flynn, amministratore delegato di Charles Schwab per il Regno Unito.

C’è anche la possibilità che i giovani evitino gli influencer online se le loro strategie di investimento non si dimostrano efficaci in futuro.

“Tutti gli investitori e i risparmiatori accumulano la loro esperienza man mano che procedono e, in ultima analisi, se vedono valore nella consulenza finanziaria, non vedo che un po ‘di dilettarsi in investimenti speculativi nei loro anni più giovani dimostrerà un ostacolo”, ha affermato l’analista finanziario AJ Bell Laith Khalaf.