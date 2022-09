Bitget lancia la campagna Zero Trading Fee con un montepremi da 1 milione di euro in BGB

Disponibile per tutti gli scambi spot, insieme a bonus aggiuntivi

Bitget, tra i principali exchange globali di criptovalute, annuncia la sua campagna Zero Trading Fee per tutte le coppie di trading spot sulla piattaforma Bitget. L’iniziativa mira ad affrontare le recenti condizioni di mercato sfavorevoli, premiando gli utenti più fedeli e incorBitgetaggiando i nuovi operatori a negoziare cripto con zero commissioni di trading.

A partire dal 6 settembre, gli utenti di Bitget possono usufruire del trading a zero commissioni su tutte le operazioni spot. La campagna Zero Trading Fee è accompagnata da una serie di vantaggi per il mercato spot, tra cui l’acquisto delle crypto più popolari con uno sconto del 50%, diversi airdrop e un montepremi da un milione di BGB. I trader del mercato spot devono semplicemente detenere, scambiare o tenere gli occhi aperti per godere di questi vantaggi ideati per contribuire a incrementare i rendimenti degli investimenti in un periodo di crisi del mercato.

Sempre questo mese, l’evento creato per il Launchpool di Bitget consente ai possessori di BGB di richiedere l’airdrop di nuovi e popolari token sul mercato. In aggiunta ai privilegi relativi al Launchpad di BGB di Bitget, aiuta i titolari di BGB a massimizzare il rendimento del token. BGB sta accumulando il suo potenziale e la sua utilità come potente token di scambio.

Gracy Chen, amministratore delegato di Bitget, afferma: “Con gli sviluppi della criptovaluta che hanno accelerato la sua visibilità presso un pubblico più mainstream, monete come Bitcoin ed Ethereum stanno vedendo riconosciuto il loro potenziale. Possono servire a diversificare i portafogli e a coprirsi dall’impennata dell’inflazione. Anche in presenza di mercati volatili, l’interesse degli investitori per le criptovalute è elevato. Eliminando le commissioni di trading e proponendo incentivi esclusivi per detenere, scambiare o guadagnare, Bitget spera non solo di avvantaggiare gli investitori professionali con elevati volumi di trading, ma anche di offrire ai nuovi arrivati un modo per entrare nel mercato e trarne beneficio.”

Bitget dà grande importanza all’inclusione finanziaria. Il trading a zero commissioni è una delle iniziative di Bitget per favorire e proteggere gli investitori, con l’obiettivo di aumentare l’indipendenza finanziaria del mondo. Le partnership di Bitget con la squadra di calcio italiana Juventus FC, con l’organizzatore dei tornei di esport PGL e altri, evidenziano l’impegno dell’exchange nel colmare il divario tra il Web 3 e il panorama più ampio.

Tra i suoi sforzi per proteggere il patrimonio degli investitori, Bitget ha anche recentemente lanciato il Bitget Protection Fund, una riserva di emergenza di 200 milioni di dollari, per affrontare i problemi di sicurezza e ricostruire la fiducia degli investitori.

Gracy aggiunge: “Soprattutto, questa campagna è sottolineata dalla promessa di inclusione finanziaria di Bitget. Stiamo rendendo le criptovalute accessibili a chiunque, con l’obiettivo dell’indipendenza finanziaria, grazie a una piattaforma solida, a commissioni competitive e al nostro Bitget Protection Fund che affronta i problemi di sicurezza delle criptovalute. In definitiva, la nostra piattaforma permette agli investitori di avere più strade per migliorare i loro piani di trading e coprire i rischi”.

Informazioni su Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo con un focus principale sul social trading. Attualmente serve oltre 2 milioni di utenti in più di 50 Paesi del mondo, Bitget ha accelerato la sua missione di promuovere la finanza decentralizzata con una forza lavoro di 600 persone.

Dal lancio ufficiale di Bitget nel mercato dei crypto-derivati nel giugno 2019, la piattaforma è diventata uno dei più grandi exchange di scambio di crypto e derivati al mondo ed è classificata tra i primi cinque a livello globale da CoinGecko per il trading di derivati per volumi di trading. L’exchange leader si concentra sulla trasformazione del modo in cui le persone si connettono e usano il social trading. La sua offerta di punta, One-Click Copy Trade, è a dir poco pionieristica nel social trading e ha raccolto consensi da oltre 55.000 trader professionisti, con circa 1,1 milioni di follower, innovando l’esperienza dei trader di cripto-derivati in tutto il mondo.

Fedele alla sua filosofia “Better Trading, Better Life”, Bitget si impegna a fornire soluzioni di trading complete e sicure agli utenti di tutto il mondo, con l’obiettivo di essere il portale che trascende il Web2 e il Web3, che collega il CeFi e il DeFi, creando un ampio ponte con la vasta rete delle criptovalute. Nel settembre 2021, Bitget ha annunciato la sponsorizzazione della squadra di calcio di fama mondiale Juventus come primo partner di manica e, subito dopo, come partner ufficiale di PGL Major per gli esport di criptovalute. All’inizio del 2022 sono state annunciate anche le partnership con la principale organizzazione di esports, Team Spirit, e con la principale e storica squadra di calcio turca, il Galatasaray.