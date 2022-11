BITGET LANCIA GLI INSIGHTS PER MIGLIORARE IL SOCIAL TRADING 

Una nuova piattaforma all’interno dell’exchange per avere più controllo delle strategie

L’exchange di criptovalute Bitget, nella top 5 per quanto riguarda le piattaforme per fare trading al mondo secondo i dati di CoinGecko, ha annunciato il lancio di “Bitget Insights’‘ per aiutare i trader a condividere sui social le proprie strategie di social trading.

Con questa nuova integrazione di Bitget,, i nuovi trader potranno visionare più facilmente le informazioni condivise dai trader più esperti e copiarle per fare le proprie strategie. Rispetto alle piattaforme di social media esistenti, Bitget garantirà che tutto ciò che verrà condiviso proviene da trader verificati.

Bitget è tra gli exchange che sul mercato si distingue proprio per la sua piattaforma di copy trading, dall’azienda meglio definita come social trading. In sostanza, qui trader verificati possono condividere le proprie strategie con i meno esperti e far si che questi ultimi possano emularli e fare revenue shares dei guadagni.

Per questo motivo, solo i trader che soddisfano determinati criteri, tra cui l’essere un effettivo trader verificato sulla piattaforma Bitget, saranno in grado di condividere e postare su Bitget Insights.

Spesso e volentieri, infatti, nel mondo crypto e non solo, gli attori malintenzionati sono comuni e le truffe sono frequenti. Questo rende difficile per i nuovi trader prendere decisioni con cognizione di causa. Poiché i trader vengono verificati sulla base dei dati di trading effettivi avvenuti sull’exchange, Bitget Insights in questo modo riesce a fornire una migliore protezione ai nuovi utenti.

Gracy Chen, amministratore delegato di Bitget, ha dichiarato:

“I prodotti di trading innovativi e i servizi di social trading sono le caratteristiche principali di Bitget. Bitget è un pioniere del crypto social trading grazie al modo in cui lavora per migliorare i prodotti attraverso l’innovazione. Su ‘Bitget Insights’, la piattaforma di social trading dove le informazioni preziose sono più accessibili a tutti, i trader curati e verificati e gli opinion leader selezionati possono pubblicare le loro analisi dei grafici, le strategie tecniche e gli articoli, per condividere le loro intuizioni con i follower.

Soprattutto, stiamo ascoltando attivamente la nostra community e sappiamo che molte informazioni e disinformazioni su Web3 possono essere difficili da navigare, soprattutto per i nuovi investitori. In qualità di CEX (Centralised Exchange) di criptovalute, siamo in una posizione unica per aiutare i trader e gli investitori di Web3 a raccogliere informazioni e a trarre spunti dai trader verificati sulla nostra piattaforma. In definitiva, questo rende le criptovalute più accessibili a mercati più ampi o a individui che potrebbero altrimenti esitare nei confronti di Web3.”

Un premio da 100k token BGB per il trading su Bitget

Per festeggiare il lancio di Bitget Insights, l’exchange ha deciso di creare una campagna di contenuti generati dagli utenti, che comprende un concorso per gli utenti che pubblicano approfondimenti e contenuti originali sulla piattaforma.

I vincitori potranno condividere fino a 100.000$ nel token nativo dell’exchange, BGB, souvenir autografati dall’ultimo partner di Bitget, Lionel Messi, e altri premi.

Cos’è Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è un exchange per fare trading in crypto che permette anche di vendere e scambiare contro valuta fiat.

Nel 2021 Bitget è divenuto sponsor della squadra italiana di calcio Juventus e di recente il calciatore Lionel Messi è diventato ambassador della piattaforma.

Attualmente l’exchange è usato da oltre 2 milioni di utenti in più di 50 Paesi del mondo e ha un team di 600 persone al suo interno.