Bitcoin: Perché Sto Acquistando

Bitcoin ha appena subito una correzione notevole, poiché l’asset digitale più prezioso al mondo è diminuito di circa il 55%.

Inoltre, Bitcoin non è solo, poiché il segmento degli asset digitali di confine ha subito un forte sell off che è culminato in un flash crash per molti nomi.

I fattori fondamentali attribuibili alla riduzione temporanea dei prezzi potrebbero non rappresentare una minaccia prolungata per Bitcoin e per il più ampio segmento degli asset digitali.

Il recente crollo porta i segni caratteristici di una massiccia correzione. Pertanto, Bitcoin dovrebbe riprendersi e potrebbe tornare presto a fare nuovi massimi.

Cosa è Successo?

Alcune persone credono che il crollo sia avvenuto perché la Cina ha recentemente ribadito la sua posizione su Bitcoin. Altre persone dicono che è dovuto ai tweet di Elon Musk. Tuttavia, altri partecipanti al mercato pensano che le condizioni tecniche surriscaldate siano responsabili.

Chiaramente, ci sono numerose parti in movimento qui e, indipendentemente da ciò che tu o io pensiamo, probabilmente doveva accadere il crash delle risorse digitali. Bitcoin è cresciuto di un enorme 1.800% dai minimi appena 1 anno fa.

Molte altre risorse digitali sono aumentate del 5.000% o più nello stesso lasso di tempo, e alcune monete interessanti stanno sorgendo come la moneta Yuan del yuan pay group. Le monete sono diventate paraboliche, il mercato delle criptovalute si è surriscaldato, i prezzi dovevano tornare con i piedi per terra, e lo hanno fatto.

Esaminiamo Alcuni Possibili Catalizzatori

Il Partito Comunista Cinese è contro Bitcoin da un po ‘di tempo. In effetti, la recente retorica ribadisce essenzialmente i divieti di criptovaluta del governo cinese dal 2013 al 2017, ma i mercati stanno reagendo all’annuncio cinese di Bitcoin come se fosse una nuova notizia. Tuttavia, da un punto di vista fondamentale, non è cambiato molto.

Al contrario, la maggior parte del mondo civilizzato rimane aperto a Bitcoin. L’asset digitale è classificato come merce, mezzo di scambio, unità di conto o valuta virtuale convertibile decentralizzata da numerose nazioni.

I tweet di Elon Musk hanno creato molte polemiche nelle ultime settimane. Tuttavia, le prove implicano che Tesla (TSLA) non abbia venduto le sue partecipazioni in Bitcoin.

Inoltre, l’esecutivo schietto di Tesla ha affermato di supportare le criptovalute nella battaglia per le fiat. Inoltre, le preoccupazioni di Elon Musk sul consumo di energia di Bitcoin sembrano ben intenzionate e sembrano ragionevoli.

In definitiva, l’attenzione sull’impronta di carbonio di Bitcoin dovrebbe portare a usi energetici più efficienti nel settore degli asset digitali e potrebbe servire da catalizzatore per un ulteriore apprezzamento dei prezzi.

Ecco Come Appare La Capitolazione

Bitcoin è sceso a $ 30K a un certo punto, poiché il crollo ha ridotto di oltre $ 500 miliardi la capitalizzazione di mercato dell’asset digitale. La capitalizzazione di mercato del più ampio segmento delle criptovalute è crollata di oltre un trilione di dollari durante il culmine del sell off.

C’era un volume enorme che ha portato a circa $ 30.000, che è ciò che vogliamo vedere nell’epicentro del processo di correzione. Successivamente, vediamo un nuovo tentativo, a circa $ 31.000, ma il volume è notevolmente più debole rispetto al calo iniziale.

Quindi, questo sembra un processo di toccare il fondo qui per Bitcoin. Una mossa al di sopra della resistenza di $ 40-42K rappresenterà uno sviluppo tecnico costruttivo, mentre un calo sotto il supporto di $ 30K potrebbe consentire lo sviluppo di una maggiore pressione di vendita. Sebbene ulteriori cali siano plausibili, un ritorno a uno slancio più positivo appare ora più probabile da un punto di vista tecnico.

Conclusione

Indipendentemente dal numero di grafici che vediamo, un modello molto simile emerge in quasi tutti. Il segmento degli asset digitali ha subito una forte correzione che è culminata in un flash crash su un volume enorme.

La maggior parte delle attività in questo settore ha subito cali di oltre il 50% e alcune sono diminuite dell’80% o più in pochi giorni. Inoltre, vediamo chiare prove di nuovi test in Bitcoin e in molte altre risorse digitali. Il crollo di Bitcoin porta i segni di una massiccia correzione all’interno di un ciclo di mercato rialzista.

Nonostante i titoli di giornale recenti, l’immagine fondamentale non è cambiata materialmente. La Fed continua a gonfiare la base monetaria e l’offerta di Bitcoin rimane limitata. Il prezzo di Bitcoin dovrebbe riprendersi e potrei continuare a fare presto nuovi ATH.