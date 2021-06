Bitcoin è Un Gioco Da Ragazzi? Perché è Ora Di Iniziare a Educare i Giovani Sui Rischi Dell’investimento

È stata citata un’insolita combinazione di colpevoli: la rapida inversione a U del CEO di Tesla e dell’imprenditore Elon Musk sulla criptovaluta dopo aver deciso che non avrebbe più accettato pagamenti in bitcoin; e la Banca popolare cinese, che ha vietato alle banche di fornire servizi relativi alle transazioni crittografiche, sostenendo che non è “valuta reale”.

I Detentori Di Criptovalute Liquidano i Loro Portafogli

La torrida combinazione ha portato a un numero senza precedenti di liquidazioni registrate lo scorso mercoledì (19 maggio), con il risultato che i giganti dell’exchange di criptovalute Binance e Coinbase hanno temporaneamente sospeso i prelievi a causa di problemi di congestione.

Alla fine del gioco, più di 800.000 investitori, che detengono circa 6,4 miliardi di sterline di criptovalute, hanno liquidato i loro conti, secondo FXEmpire.

“Troppi partecipanti al mercato hanno acquistato criptovalute solo perché sono aumentati o forse hanno capitolato di fronte ai massimalisti ‘divertiti rimanendo poveri'”, ha detto il capo della ricerca di Shard Capital Ernst Knacke.

“L’ascesa parabolica delle criptovalute e la natura speculativa delle risorse digitali hanno dimostrato ancora una volta quanto velocemente una nuova tecnologia potenzialmente dirompente possa essere iper comprata”.

Considerazioni Su Bitcoin

Detto questo, Knacke non crede che il valore del Bitcoin sia zero e la correzione probabilmente si è presentata come un’opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine. Investire è semplice e non richiede mediazioni da terze parti. Basta solo usare piattaforme digitali come bitcoin champion, per esempio.

“Gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione gli indicatori tecnici come i livelli di resistenza o le medie mobili, e vale la pena fare la propria ricerca sulle diverse tecnologie e comprendere le loro utilità di rete sottostanti”, ha aggiunto.

Rick Eling, direttore degli investimenti di Quilter, ha convenuto che i recenti problemi di bitcoin servissero da promemoria per interrogare rigorosamente perché gli investitori hanno scelto di acquistare qualcosa in primo luogo – e ha aggiunto che la “ paura di perdere qualcosa ” non è una ragione sufficiente.

Ritiene che gli investitori debbano porsi sei domande, tra cui se si sono convinti di essere in qualche modo “a conoscenza”, perché non stavano guardando l’attività quando era molto più economica, chi avrebbe acquistato l’attività da loro a un prezzo più i suoi livelli attuali e se ci sono prove concrete per ulteriori sovraperformance.

Il Bitcoin Come Valuta

“Se diciamo che il bitcoin è una valuta, allora deve arrivare a un punto di valore sostanzialmente stabile per funzionare come una valuta”, ha detto. “Ma se diciamo anche che il bitcoin ‘ci farà guadagnare’, allora non può anche avere un valore stabile. Raggiungiamo una circolarità”.

Ironia della sorte, tendono ad essere gli asset più volatili a cui sono interessati gli investitori meno esperti. Secondo una ricerca di Savanta, il 10% della generazione Z del Regno Unito viene investito in una criptovaluta, mentre un sondaggio della piattaforma dei mercati finanziari uk.investing.com ha scoperto che un investitore britannico su cinque ha utilizzato Reddit per guidare le decisioni finanziarie.

E sembra che sarà più facile che mai per gli adolescenti iniziare a investire, con Fidelity che ha annunciato la scorsa settimana che offre conti di trading per clienti di appena 13 anni.

La giuria rimane indecisa se questa sia una buona idea o meno – senza dubbio ha i suoi vantaggi – ma forse le oscillazioni dei prezzi di bitcoin, un atteggiamento sempre più a breve termine nei confronti della gestione delle finanze e un pubblico di investitori sempre più giovane servono a evidenziare perché gli investimenti l’istruzione per i giovani è più importante che mai.