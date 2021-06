Alcuni Lo Chiamano Frode: Più Persone Che Mai Odiano La Criptovaluta

Un certo numero di paesi – finora Cina, Iran e Turchia – ha vietato l’uso dei token per vari motivi. Gli ambientalisti americani lo hanno denigrato e il CEO di Tesla e noto appassionato di criptovalute Elon Musk ha dichiarato che la sua azienda non accetterà più acquisti di veicoli con Bitcoin.

Il Trading Di Criptovalute

Il trading di criptovalute è aumentato nel 2021. Con milioni di americani bloccati a casa ed esplorando Internet e il denaro un argomento di discussione costante, non dovrebbe sorprendere che le ricerche su Google per Bitcoin ed Ethereum siano rispettivamente aumentate di sette e trenta volte dall’inizio del la pandemia.

L’aumento dell’interesse per la valuta ha fatto salire il prezzo dall’inizio dell’anno. Tuttavia, ha anche attirato l’attenzione su alcuni dei suoi aspetti sfortunati, come il suo enorme consumo di elettricità e il contributo al cambiamento climatico.

I critici di Bitcoin non si concentrano esclusivamente sulle preoccupazioni ambientali che circondano il token blockchain.

Più significativamente, molti sono preoccupati che sia un cattivo investimento. Sebbene le criptovalute soddisfino molti dei bisogni di base delle valute – sono facilmente trasferibili, facilmente divisibili e ampiamente riconosciute – non hanno basi fisiche, nessun valore intrinseco e (soprattutto) nessun governo che le sostenga in caso di collasso.

Poiché Bitcoin non ha applicazioni nel mondo reale, nella misura in cui ha un valore reale, questo valore è esclusivamente ciò che le persone credono che sia. Anche se gli investitori adorano Bitcoin perché è facile investire e non richiede intermediari. Si possono usare piattaforme affidabili come bitcoin loophole, per esempio.

I Cambiamenti Di Opinione

Come hanno dimostrato le ultime settimane, le convinzioni delle persone possono cambiare rapidamente; la valuta è crollata da un massimo di $ 64.000 a meno di $ 40.000 praticamente da un giorno all’altro.

Un certo numero di paesi – Cina, Iran e Turchia finora – ha vietato l’uso dei token per vari motivi. Gli ambientalisti americani lo hanno denigrato e il CEO di Tesla e noto appassionato di criptovalute Elon Musk ha dichiarato che la sua azienda non accetterà più acquisti di veicoli con Bitcoin.

E questa settimana, gli scettici di Bitcoin possono contare tra i loro ranghi Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, la più grande banca degli Stati Uniti. Durante la testimonianza davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera, a Dimon è stato chiesto di commentare Bitcoin. Il suo consiglio era inequivocabile: “Stai alla larga”.

Dimon ha offerto la qualifica che non credeva che il trading di criptovaluta dovesse essere illegale. Ha notato che alcuni dei clienti di JPMorgan avevano espresso interesse per esso, ma, confrontandolo con l’uso di marijuana, ha sottolineato che non si sarebbe impegnato e non lo ha raccomandato ad altri.

Mentre il consiglio di Dimon sarà seguito da alcuni e rifiutato da altri, è chiaro che le sue convinzioni personali non hanno influenzato le azioni della sua banca.

Spingendosi alla domanda del mercato, JPMorgan ha iniziato lentamente a offrire servizi di criptovaluta ai suoi clienti, offrendo ora un fondo bitcoin – gestito attivamente dai trader per (si spera) aumentare i profitti.

E, a differenza di Musk e di altri recenti scettici, la posizione di Dimon su Bitcoin è rimasta costante. Nel 2017, molto prima che la maggior parte degli americani avesse sentito parlare del token, lo ha descritto come una “frode”.

Criptovalute In Generale

Più in generale, la minaccia di una regolamentazione più severa continua a frenare il sentimento del mercato delle criptovalute. La Cina e l’Iran hanno represso le operazioni di mining di Bitcoin per aver utilizzato troppa elettricità e si ipotizza che i responsabili delle politiche statunitensi possano aumentare la supervisione finanziaria data la crescente dimensione del mercato e l’intensa volatilità.

A livello tecnico, l’indicatore chiave è di 30.000 dollari, ha affermato Ozkardeskaya di Swissquote. Una rottura al di sotto di quel livello sarebbe “un’ulteriore affermazione di un mercato orso esteso”, ha detto.

“La volatilità è diminuita questa settimana, ma probabilmente non durerà per un lungo weekend”, ha scritto in una nota Edward Moya, analista di mercato senior presso Oanda Corp.. “La fase di consolidamento di Bitcoin dovrebbe continuare, ma se il livello di 37.000 dollari avesse superato lo slancio, potrebbe diventare brutto in fretta”.