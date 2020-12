5 cose che devi sapere prima di investire nel 2020

Se hai risparmiato abbastanza, è ora che inizi a fare il tuo primo investimento. Il trade marketing è una delle carriere più redditizie. Questo se sei abbastanza competente.

Investire denaro non significa solo investire per fare soldi. Se non hai idea di come sta andando il mercato, allora ci sarà la possibilità di perdere tutto il tuo investimento di capitale.

Ricorda che il mercato commerciale è volatile e una decisione sbagliata può costare l’intero investimento. Quindi è essenziale sapere tutto sul mercato commerciale e sui rischi che ne derivano prima di investire.

Il mercato commerciale è pieno di rischi e l’unico modo per evitarli è prendere una decisione razionale.

In questo articolo, discuterò delle cose che puoi considerare prima di iniziare a investire.

Le cose che dovete sapere prima

Ci sono alcune cose che troverai comuni tra gli investitori di successo. Queste sono alcune pratiche comuni che aiutano gli investitori a prendere le giuste decisioni.

1. Aprire un trading account

La prima cosa di cui hai bisogno per investire è aprire un conto di trading. Non puoi fare scambi con un conto normale. Puoi chiedere alla tua banca di facilitare questo servizio o cercare società che offrono conti di trading.

Il conto di trading più favorevole sarebbe il conto di trading IRA. La parte migliore di questo conto di trading è che raddoppia dopo il tuo pensionamento.

I soldi nel conto IRA pagano le tasse in anticipo; quindi, crescono con strutture esentasse. Ciò significa che, quando lo richiedi, non devi pagare alcuna tassa sull’importo presente nel tuo conto di trading IRA.

2. Effetto emotivo

Troverai diversi trader che affermano che le emozioni possono influenzare la tua decisione di fare trading. Ma cosa succede se dico il contrario? Sì, anche l’emozione può essere usata positivamente. Le emozioni fanno parte di ciò che siamo. Quindi, non possiamo spegnere completamente le nostre emozioni. Quando l’investimento sta andando alla grande, ci sentiamo felici e quando il mercato è in ribasso, ci sentiamo tristi.

Mentre avviene questo processo, ci rendiamo conto di quanto amiamo la nostra attività. Puoi persino usare questa emozione per rimanere all’avanguardia nel mercato commerciale.

In qualità di investitori, pensiamo ai risultati a lungo termine. Quindi, non dobbiamo farci prendere dal panico con le fluttuazioni del mercato a breve termine. Tuttavia, puoi utilizzare la fluttuazione a tuo vantaggio influenzando investitori e trader a breve termine.

3. I profitti non si guadagnano dall’oggi al domani

La maggior parte crede che arricchirsi con gli investimenti sia solo un processo dall’oggi al domani. Tuttavia, questo non è vero. Diventare ricchi richiede tempo. Per gli investitori a lungo termine come, investiamo nel futuro. Quindi, non possiamo aspettarci che il nostro investimento produca denaro nel presente. Il bitcoin code per gli investitori è l’investimento a lungo termine che facciamo.

4. Sii attivo con le tue risorse

Investire a lungo termine non significa solo avere un reddito da investimento e attendere 10 o 20 anni per mangiarne i frutti. Devi essere attivo nel mercato commerciale. Un piccolo errore commesso da altri investitori può diventare un’opportunità per te.

E se hai la possibilità di realizzare un profitto oggi, vendi tutto ciò che hai. Cose come queste rendono gli investimenti molto più fruttuosi ed entusiasmanti.

Ecco alcune delle circostanze inevitabili in cui potresti dover vendere il tuo investimento.

Quando hai bisogno di soldi.

Quando il tuo investimento sta peggiorando.

Quando puoi approfittare degli errori di altri investitori per realizzare un profitto.

5. Godersi il processo

Investire è divertente. Ottenere risultati è una storia diversa. Ma il divertimento inizia quando sei un dilettante totale nel mercato degli investimenti. Inizi con il tuo primo investimento e imparare la procedura passo passo per diventare un investitore esperto può essere interessante.

Una volta che investire è diventato una parte divertente della tua vita, ti ritroverai a prendere la decisione giusta. Alla fine inizierai a realizzare un profitto nella maggior parte del tuo investimento.

Conclusione

Realizzare un profitto dall’investimento dipende dalla decisione che hai preso. Una decisione speculata giusta porterebbe a un profitto e una decisione sbagliata ti costerà l’intero investimento di capitale. Per essere sicuro che tu non prenda la decisione sbagliata, ho escogitato le cose che devi considerare prima di entrare nel mercato degli investimenti. Spero di essere stato in grado di informarti sulla procedura.