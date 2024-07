Trump potrebbe dichiarare Bitcoin come asset a corso legale?

Trump potrebbe Annunciare Bitcoin come Asset di Riserva Strategico ed a corso legale?

Donald Trump potrebbe sorprendere il mondo finanziario con un annuncio rivoluzionario alla prossima Bitcoin 2024 Conference a Nashville. Secondo alcune voci, l’ex presidente degli Stati Uniti starebbe considerando l’adozione di Bitcoin (BTC) come asset di riserva strategico per il Tesoro degli Stati Uniti. Questa mossa segnerebbe una svolta epocale nella politica monetaria americana e avrebbe ripercussioni significative a livello globale.

Clamoroso Annuncio di Trump su Bitcoin

Il co-fondatore dell’organizzazione no-profit Satoshi Act, Dennis Porter, ha recentemente rivelato che fonti interne gli hanno confermato l’intenzione di Trump di etichettare Bitcoin come asset di riserva strategico. Secondo Porter, la Bitcoin 2024 Conference, che si terrà dal 25 al 27 luglio a Nashville, rappresenta l’occasione perfetta per fare questo annuncio.

Porter ha affermato che “aggiungere Bitcoin come ‘riserva strategica’ al Tesoro degli Stati Uniti è un gioco da ragazzi” e che una volta che gli Stati Uniti faranno questo passo, “il paradigma cambierà e il mondo capirà che devono anche avere una posizione in Bitcoin”.

Questo annuncio potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i governi percepiscono e utilizzano le criptovalute, specialmente considerando che quando gli Stati Uniti guidano, il mondo spesso segue.

Bitcoin, definito da Porter come un “oro digitale senza confini, resistente alla censura, decentralizzato, privo di controparti, perfettamente finito, con un libro mastro immutabile e nessun metodo per la cattura”, rappresenta un’opportunità unica per i governi di assicurarsi una riserva di valore che sia indipendente dalle fluttuazioni delle valute tradizionali e dalle dinamiche geopolitiche.

Porter ha inoltre sottolineato che il governo degli Stati Uniti detiene attualmente circa 5,5 miliardi di dollari in Bitcoin, sequestrati durante varie operazioni delle forze dell’ordine. Questa riserva potrebbe essere convertita in un asset di riserva strategico, utilizzato per sostenere il dollaro con Bitcoin.

La Visione di Trump e il Supporto dei Sostenitori di Bitcoin

L’idea di rendere Bitcoin un asset di riserva non è nuova. Diversi leader politici favorevoli alla criptovaluta hanno già sostenuto questa proposta. Vivek Ramaswamy, un ex candidato presidenziale che da gennaio consiglia Trump su Bitcoin e asset digitali, ha suggerito di sostenere il dollaro USA con un paniere di materie prime, tra cui Bitcoin, per combattere l’inflazione e mantenere il valore della valuta nel tempo.

Secondo Ramaswamy, l’adozione di Bitcoin come riserva strategica potrebbe stabilizzare l’economia americana e garantire una protezione contro le incertezze economiche globali.

Anche il candidato presidenziale indipendente Robert F. Kennedy Jr. ha proposto un piano simile. Durante l’evento Heal-the-Divide PAC nel luglio 2023, Kennedy ha dichiarato che “il mio piano sarebbe quello di iniziare molto, molto in piccolo, forse l’1% dei buoni del Tesoro emessi sarebbe supportato da valuta forte, oro, argento, platino o Bitcoin”.

Questa proposta rappresenta un passo significativo verso l’integrazione delle criptovalute nella politica monetaria tradizionale e potrebbe aprire la strada ad altre nazioni per seguire l’esempio degli Stati Uniti.

Implicazioni sul mercato dell’Annuncio di Trump

Se Trump dovesse effettivamente annunciare l’adozione di Bitcoin come asset di riserva strategico, le implicazioni globali sarebbero enormi. La fiducia nelle criptovalute aumenterebbe notevolmente, spingendo altri governi a considerare l’adozione di Bitcoin o di altre criptovalute come parte delle loro riserve nazionali.

Questo potrebbe portare a un aumento significativo del valore di Bitcoin, oltre a stimolare l’innovazione e l’adozione della tecnologia blockchain a livello globale.

Inoltre, l’adozione di Bitcoin da parte degli Stati Uniti potrebbe incoraggiare le istituzioni finanziarie tradizionali a integrare le criptovalute nei loro portafogli di investimento, rendendole una parte integrante dell’economia globale.

Le aziende potrebbero iniziare a utilizzare Bitcoin per le transazioni internazionali, riducendo la dipendenza dalle valute fiat e dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Questo scenario potrebbe portare a una maggiore stabilità economica e a una riduzione dei costi di transazione a livello globale.

L’annuncio di Trump alla Bitcoin 2024 Conference potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per le criptovalute. L’adozione di Bitcoin come asset di riserva strategico rappresenterebbe una svolta storica nella politica monetaria e avrebbe profonde ripercussioni sull’economia globale.

Resta da vedere come reagiranno i mercati e quali saranno le risposte dei governi di tutto il mondo a questa potenziale rivoluzione finanziaria.