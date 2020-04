scopri Come l’open-source può aiutare chi combatte la crisi da Coronavirus Covid-19

La comunità crittografica e open source ha lavorato duramente per eliminare la diffusione del Coronavirus. Questi sforzi sanitari si sono manifestati in diverse iniziative da misure di tracciamento etico, schemi di stampa 3D e campagne di beneficenza basate su criptovalute.

I progetti stanno correndo contro il tempo e altri profittatori che cercano di trasformare la società in uno stato di sorveglianza orwelliano.

Sorveglianza, accelerata

Nella misura in cui il romanzo Coronavirus ha toccato quasi ogni angolo del pianeta, la risoluzione di questo problema richiede la cooperazione di ogni paese interessato. Finora, questo non è stato un compito facile.

La mancata collaborazione ha avuto anche conseguenze mortali.

Mentre un paese si blocca, un altro rimane aperto, non scoraggiato dalla rapida diffusione del virus. Nella sola Europa, la mancanza di coordinamento in tutto il continente ha reso quasi impossibile contenere la malattia.

Il problema è a più livelli. Si basa sulla prima raccolta di informazioni accurate su come i governi dovrebbero rispondere efficacemente. Ciò significa sincronizzarsi con i professionisti medici e altre giurisdizioni che potrebbero essere alle prese con la pandemia.

Successivamente, l’implementazione di queste migliori pratiche deve essere rapida e onnicomprensiva. Se una regione in un paese non riesce a muoversi in tandem con il resto della nazione, il virus avrà pochi problemi a passare attraverso le città.

Infine, è necessario garantire che tali misure siano attuate nel modo più etico possibile. Molti nella comunità crittografica temono che i governi possano usare la pandemia per implementare meccanismi di sorveglianza ancora più severi.

If the coronavirus goes pandemic, and it seems it may, the extreme edge case becomes the new normal. It’s every debate we’ve had on surveillance, deplatforming, centralization — accelerated. Pandemic means emergency powers for the state, even more than terrorism or crime. — Balaji S. Srinivasan (@balajis) February 3, 2020

Se il coronavirus diventa pandemico, e sembra che lo sia, il caso limite estremo diventa la nuova normalità. È accelerato ogni dibattito che abbiamo avuto su sorveglianza, deplatforming, centralizzazione. Pandemia significa poteri di emergenza per lo stato, ancor più che terrorismo o criminalità. – Balaji S. Srinivasan (@balajis) 3 febbraio 2020

La Cina è stata l’epicentro sia del Coronavirus che di alcuni dei meccanismi di sorveglianza più rigorosi al mondo.

Il governo ha anche approfittato della pandemia per includere una manciata di nuove misure. Questi includono bracciali di localizzazione e un sistema di codifica a colori che identifica le persone infette tramite le loro applicazioni WeChat o Alipay.

Anche il governo degli Stati Uniti ha armeggiato con implementazioni simili. Secondo quanto riferito, Donald Trump ha chiesto consiglio a varie società di telecomunicazioni e tecnologia per monitorare l’epidemia del virus. Il sistema di tracciamento di Google è stato naturalmente in primo piano.

In un promemoria condiviso con il Washington Post, Google ha affermato che i funzionari sanitari potrebbero “determinare l’impatto della distanza sociale, in modo simile al modo in cui mostriamo i tempi dei ristoranti e gli schemi di traffico popolari in Google Maps”.

Nel Regno Unito, un’azienda molto diversa e più controversa sta aiutando il governo con le sue esigenze di localizzazione. Il National Health Service (NHS) ha sfruttato Palantir Technologies di Peter Thiel, una società privata di analisi dei Big Data, per creare una piattaforma per il monitoraggio dei ventilatori e di altre forniture ospedaliere critiche.

La compagnia di Thiel ha fatto notizia per una serie di controversie, tra cui una partnership con l’American Immigration Services e il coinvolgimento della società nello scandalo Cambridge Analytica . Questo track record ha reso molti riluttanti a accusare la società dei desideri di sorveglianza di un intero paese.

Nel frattempo, i casi di Coronavirus continuano a crescere in tutto il mondo. E qui sta la vera e propria dinamica in gioco: ciò che il mondo si scambia per una soluzione rapida a un problema importante può essere un diritto fondamentale alla privacy.

Con quale frequenza i governi hanno ritirato le misure di emergenza dopo che l’emergenza è stata risolta?

Lento e costante: la filosofia open source

Ethan Buchman è a capo di Informal Systems Inc. , uno spin-off unico della Cosmos’s Interchain Foundation . È composto da ricercatori, sviluppatori e pensatori nel campo del calcolo distribuito e della verifica dei sistemi.

“Finora abbiamo scritto specifiche formali per il protocollo Cosmos”, ha dichiarato Buchman in un’intervista con Crypto Briefing. “Parte di quel processo ha significato anche la reimplementazione di Cosmos in Rust. Al momento, è quasi interamente in Go. ”

A prima vista, le ambizioni di Informal appaiono come un gergo con poca o nessuna influenza sulle pandemie globali. Uno sguardo più attento, tuttavia, rivela una filosofia rinfrescante per risolvere i dilemmi di coordinamento.

A causa della vicinanza a Cosmos, nonché della nascita del progetto, Cosmos è attualmente l’unico cliente di Informal System.

Ma ciò non significa che i sistemi distribuiti, blockchain o pandemie globali, non possano beneficiare delle ambizioni del Sistema Informale. “Ci sono lati positivi e negativi del software”, ha affermato Buchman. “Possono offrirci nuovi modi di coordinare e, nel migliore dei casi, migliorare la qualità della nostra vita”.

Come accennato in precedenza, Google ha offerto all’umanità enormi vantaggi. Sfortunatamente, afferma Buchman, il lato oscuro di questi benefici è stato difficile da prevedere. Parte di ciò ha anche a che fare con la velocità con cui i sistemi sono stati implementati. Muoversi velocemente e rompere le cose ci sta finalmente raggiungendo.

Ciò è in parte dovuto al funzionamento dei sistemi informali: la lenta implementazione di reti su larga scala.

“Abbiamo già visto che gli effetti di rete hanno un aspetto negativo. Quando si tratta di aziende come Facebook, ad esempio, non abbiamo mai pensato di mettere in discussione chi possiede i dati o il software. Ma ciò è dovuto principalmente al fatto che la gente può impiegare un po ‘di tempo a comprendere gli effetti di una tecnologia. Di solito, questa realizzazione avviene molto tempo dopo che è stata implementata “, ha affermato Buchman.

In sostanza, Informal System è un team di auditor di software che lavora per identificare ed evitare qualsiasi “potenzialità totalitaria” che potrebbe sorgere nella tecnologia blockchain, secondo Buchman. Per ora, il focus è su Cosmos.

Tuttavia, una filosofia open-source e di sicurezza prima potrebbe essere applicata a qualsiasi organizzazione.

Naturalmente, trovare un tale equilibrio tra la risoluzione di problemi immediati e la protezione della privacy degli utenti è un compito difficile.

Per molti, tuttavia, questa è l’unica ricerca degna nell’era del Coronavirus.

biggest long term Corona danger (other than loss of life & financial) is that the measure govs unleash to mitigate & contain Covid will spin off a surveillance society that enables the worst companies to track us even more (palantir, FB, etc.) thus defying the social contract — Maya Zehavi – stay the f home (@mayazi) March 27, 2020

il più grande pericolo a lungo termine di Corona (oltre alla perdita di vite umane e finanziarie) è che le misure che i governi scatenano per mitigare e contenere Covid faranno esplodere una società di sorveglianza che consente alle peggiori aziende di seguirci ancora di più (palantir, FB, ecc.) sfidando il contratto sociale – Maya Zehavi – resta a casa (@mayazi) il 27 marzo 2020

Soluzioni basate su Blockchain per Coronavirus

La community di criptovalute è estremamente consapevole dell’importanza della privacy. Questa consapevolezza è stata una delle motivazioni primarie per i progetti che lavorano nei settori dell’identità autonoma ( SSI ) e della privacy dei dati.

E mentre controparti controverse come Palantir entrano nel campo di gioco, molti progetti sono passati a marcia in avanti.

La Decentralized AI Alliance (DAIA) ha lanciato COVIDathon per aiutare i progetti accelerati che lavorano sulla privacy dei dati, strumenti di informazione, medicina e innovazione aperta.

Gli organizzatori includono DAIA, Singularity Net, Ocean Protocol e partner tecnologici di tutto lo spazio blockchain. Sebbene COVID-19 sia l’obiettivo principale, l’evento si concentra sulla creazione di “strumenti decentralizzati intelligenti per combattere il COVID-19 e ridurre i rischi di futuri focolai infettivi”.

Il co-fondatore di Ocean Protocol, Bruce Pon, ha dichiarato a Crypto Briefing in una e-mail che:

“COVIDathon è iniziato con le migliori intenzioni, sulla base dell’iniziativa di base. Completa gli sforzi nazionali e internazionali. Idealmente, il risultato di COVIDathon è un insieme di strumenti di rilevamento, test, diagnosi e trattamento che proteggono la privacy delle persone e sono in contrasto con molte misure centralizzate di tipo “Grande Fratello” che sono ora in atto. “

Il mese scorso, il governo tedesco ha lanciato l’ hackathon #WirVsVirus cercando di sviluppare una serie di risposte tecnologiche della comunità alla pandemia di Coronavirus. L’evento Un prodotto di questo evento includeva il prototipo digitalizzato di prescrizione di Spherity.

Consente ai pazienti di ordinare in modo sicuro, privato ed efficiente tutti i medicinali essenziali di cui possono aver bisogno.

Il CEO di Spherity, Carsten Stöcker, ha dichiarato :

“Il nostro progetto è stato ispirato da mia madre, che non voleva andare in uno studio medico sovraffollato solo per rinnovare una prescrizione farmaceutica”.

Oltre agli hackathon, la community di criptovalute open source si è anche radunata attorno a Gitcoin e al lavoro di The Giving Block per raccogliere donazioni basate su criptovalute . I partecipanti possono donare la stablecoin Dai a una varietà di cause, dal cosiddetto “ sapone della vittoria ” alla Croce Rossa in Italia . Verranno abbinate anche tutte le donazioni fino al 10 aprile.

PSA: Gitcoin Grants Round 5 will be extended to 12PM ET on 4/10. We’ve been blown away by the (again, record breaking) support thus far. Get your last contributions as this week comes to a close! Let’s #GrowOpenSource, together 🌳https://t.co/KWNzZdQlr1 — Gitcoin (@gitcoin) April 6, 2020

PSA: Gitcoin Grants Round 5 sarà esteso alle 12:00 ET il 4/10. Finora siamo rimasti stupefatti dal supporto (di nuovo, da record). Ricevi i tuoi ultimi contributi mentre questa settimana volge al termine! Let’s #GrowOpenSource , insieme 🌳 https://t.co/KWNzZdQlr1 – Gitcoin (@gitcoin) 6 aprile 2020

E questa è solo la punta dell’iceberg. Quasi ogni progetto blockchain degno della sua commissione di transazioneha lanciato una forma di hackathon.

Sebbene alcune di queste iniziative non siano realmente open-source, si basano sulla buona volontà decentralizzata di coloro che agiscono e pensano. E anche quelli senza un forte background di programmazione, sono offerti luoghi per aiutare.