Le Password Più Usate in Italia nel 2023 sono ancora troppo insicure

Nel mondo digitale odierno, la sicurezza delle informazioni è di cruciale importanza. Tuttavia, un recente studio ha rivelato che in Italia, nel 2023, la scelta delle password da parte degli utenti lascia molto a desiderare.

Secondo Occhio Notizie, la password più usata è “admin”, un termine standard preimpostato su molti dispositivi e account. Questo dato è preoccupante poiché sottolinea un atteggiamento di pigrizia o leggerezza nella gestione della sicurezza digitale​​.

“Admin” al Primo Posto: Un Simbolo di Negligenza

La scelta di “admin” come password più diffusa, segnalata anche da ANSA, rappresenta non solo un cambio di tendenza, ma anche un allarme per la sicurezza informatica. “123456”, un tempo regina indiscussa delle password più usate, ora si posiziona al secondo posto, mentre “password” completa il podio al terzo posto​​.

La Fine di una Tradizione Italiana: Cambiamento nelle Tendenze

Dall’analisi di T-Mag, emerge che password tradizionalmente popolari come “ciaociao”, “juventus”, “napoli” e “martina” non compaiono più nella top ten. Questo può indicare un cambio nelle abitudini degli italiani, forse mosso da una maggiore consapevolezza sulla sicurezza, ma ancora insufficiente per garantire una protezione adeguata​​.

Un Problema Globale: La Ricerca di NordPass

Come rivelato da Repubblica, NordPass ha condotto una ricerca su 200 password in 35 Paesi, scoprendo che circa il 70% delle password più comuni può essere facilmente violato. Questo dato traccia un quadro impietoso dell’utente medio di Internet, sottolineando un problema globale nel campo della sicurezza delle informazioni​​.

Implicazioni per la Sicurezza e Consigli per una Maggiore Protezione

Le Conseguenze di Password Deboli

L’utilizzo di password deboli come “admin”, “123456” e “password” espone gli utenti a rischi significativi. Gli hacker spesso sfruttano queste scelte prevedibili per accedere illegalmente a dati personali e aziendali. La facilità con cui queste password possono essere violate rende gli utenti vulnerabili a furti di identità, frodi finanziarie e violazioni della privacy.

Il Ruolo della Consapevolezza nella Sicurezza Digitale

La tendenza a utilizzare password deboli suggerisce una mancanza di consapevolezza sulla sicurezza digitale tra gli utenti italiani. È fondamentale aumentare l’educazione e la consapevolezza sulle pratiche di sicurezza informatica. Organizzazioni, istituzioni educative e media hanno il dovere di promuovere l’importanza di password forti e sicure.

Come Creare Password Forti e Sicure

Per migliorare la sicurezza delle proprie informazioni, gli utenti devono adottare password complesse. Ecco alcuni consigli:

Utilizzare una Combinazione di Caratteri: Le password dovrebbero includere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Evitare Informazioni Personali: Non utilizzare date di nascita, nomi di animali domestici o altre informazioni facilmente reperibili. Lunghezza della Password: Più lunga è la password, più difficile sarà da violare. Si consiglia una lunghezza minima di 12 caratteri. Usare un Gestore di Password: I gestori di password aiutano a creare e memorizzare password complesse e uniche per ogni account.

Conclusioni

Il report di NordPass sottolinea l’urgenza di un cambiamento nell’approccio alla sicurezza delle password in Italia. Adottando pratiche più sicure, gli utenti possono proteggere significativamente le loro informazioni personali e aziendali da accessi non autorizzati e cyber attacchi. È tempo di lasciare alle spalle la pigrizia e la leggerezza nella scelta delle password per abbracciare una cultura della sicurezza digitale più robusta e consapevole.