La tecnologia blockchain per i droni verrà utilizzata dal DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI DEGLI STATI UNITI

La proposta è la prima volta che la tecnologia blockchain è stata raccomandata per risolvere i problemi dei droni.

Gli esperti affermano che i voli senza pilota saranno più sicuri se fossero azionati con la tecnologia blockchain

Blockchain avrà un impatto enorme sulla consegna di merci commerciali.

Di recente, c’è stato un maggiore utilizzo di Blockchain per operazioni di volo e droni. La tecnologia sta prendendo sempre più piede nei campi nuovi e vari e il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha offerto il suo supporto per l’uso di Blochain per i droni.

Il dipartimento dei trasporti ha recentemente supportato l’uso della blockchain per equipaggiare droni e sistemi aeronautici.

Con questa proposta, questa è probabilmente la prima volta che un importante istituto di movimento ha proposto di utilizzare la blockchain per risolvere problemi tecnici nei droni commerciali.

Il graduale aumento dei droni commerciali nelle applicazioni civili indica l’enorme prospettiva dell’automazione. L’utilizzo della DLT o della blockchain nel settore dell’aviazione è già ampiamente documentato.

Una dichiarazione ufficiale del dipartimento dei trasporti ha rivelato che nel 2017 c’erano oltre 1 milione di “Unmanned Aircraft System”.

Entro il 2024, il numero potrebbe aumentare del 50%. Ciò dimostra la pertinenza degli aeromobili senza pilota e la necessità di disporre di una tecnologia adeguata.

Mentre la tecnologia alla base dei droni continua a migliorare, l’adozione della blockchain per i droni può cambiare il modo in cui le aziende consegnano completamente le merci. In futuro, DTL avrà un ruolo importante da svolgere per i registratori di dati in volo.

E con l’utilizzo della tecnologia blockchain , sarà più semplice registrare importanti record di dati di volo in tempo reale.

Sul fronte commerciale, il Dipartimento dei trasporti ha ribadito che la blockchain migliorerà le informazioni di consegna come autenticazione, ora e posizione.

I sistemi aerei o droni avanzati senza pilota vengono utilizzati per la consegna rapida di trapianti di organi, trasporto di merci commerciali e per il trasporto di forniture mediche.

Ma man mano che questa tecnologia si espande, ci sono più preoccupazioni per l’uso improprio, il rispetto delle leggi sull’aviazione, la sicurezza e la sicurezza.

In diversi casi, il Dipartimento dei trasporti ha avvertito dei vari rischi e sfide nell’ecosistema UAS se la sua crescita non è regolamentata e non controllata.

Il dipartimento ha sottolineato che l’aumento non regolamentato dei droni o dei voli senza pilota può comportare gravi danni agli astanti, sovraccaricare i controllori del traffico aereo o minacciare le infrastrutture.

Nonostante le varie sfide alla sicurezza, anche l’industria del volo senza pilota porterà molti vantaggi.