La ricerca sul coronavirus ha sostituito il mining di Cryptovalute

CoreWeave, il più grande minatore americano sulla blockchain di Ethereum, sta reindirizzando la potenza di elaborazione di 6.000 chip di computer specializzati verso la ricerca per trovare una terapia per il coronavirus.

Queste unità di elaborazione grafica (GPU) saranno indirizzate verso la Folding @ home della Stanford University, uno sforzo di ricerca di lunga data che ha svelato un progetto il 27 febbraio specificamente per potenziare la ricerca sul coronavirus attraverso un approccio unico allo sviluppo di farmaci: collegare migliaia di computer di tutto il mondo per formare un supercomputer distribuito per la ricerca sulle malattie.

Brian Venturo, cofondatore e Chief Technology Officer (Core Technology Officer) di CoreWeave, ha dichiarato che il progetto ha almeno una possibilità di trovare un farmaco per il virus. Di conseguenza, CoreWeave ha risposto raddoppiando la potenza dell’intera rete con le sue GPU, progettate per gestire calcoli ripetitivi.

Secondo Venturo, quelle 6.000 GPU costituivano circa lo 0,2 per cento dell’hashrate totale di Ethereum, guadagnando circa 28 ETH al giorno, per un valore di circa $ 3.600 al momento della stampa.

Non esiste ancora una cura per il coronavirus (anche se vari gruppi stanno lavorando su vaccini e ricerche per combattere la malattia, incluso il supercomputer IBM ). Venturo ha osservato che Folding @ home è stato utilizzato per contribuire a innovazioni nella creazione di altri importanti farmaci.

“La loro ricerca ha avuto un profondo impatto sullo sviluppo di farmaci per la difesa dell’HIV di prima linea e speriamo che la nostra [potenza di calcolo] possa aiutare nella lotta contro il coronavirus”, ha detto Venturo.

Il coronavirus sta prendendo piede in tutto il mondo. Italia e Spagna sono in blocco . Conferenze, negozi e ristoranti stanno chiudendo per arginare la diffusione della malattia; alimentando le paure, sta stressando i mercati finanziari nel processo.

Quando l’idea di utilizzare GPU per la ricerca sul coronavirus è stata menzionata a CoreWeave, il team non ci ha pensato due volte.

Avevano un sistema di test funzionante "in pochi minuti", ha detto Venturo. Da allora, il progetto è cresciuto rapidamente. CoreWeave ha contribuito con oltre la metà della potenza di calcolo complessiva dell'ala coronavirus di Folding @ home.

“L’idea di ‘dovremmo farlo?’ non è mai stato educato, è successo e basta. Eravamo tutti entusiasti di poter aiutare “, ha aggiunto Venturo.

Folding @ home è un progetto decentralizzato sulla stessa linea di Bitcoin. Invece di una sola società di ricerca che utilizza un enorme computer per fare ricerche, Folding @ home utilizza la potenza di calcolo di chiunque voglia partecipare da tutto il mondo, anche se è solo un singolo laptop con un po ‘di potenza di calcolo inutilizzata da risparmiare.

In questo caso, la potenza di calcolo viene utilizzata per trovare informazioni utili relative al coronavirus. Proprio come nel mining di bitcoin, un utente potrebbe rilevare una “soluzione” al problema attuale, distribuendo queste informazioni al resto del gruppo.

“Le loro simulazioni proteiche tentano di trovare potenziali” tasche “in cui i farmaci approvati [FDA)] o altri composti conosciuti potrebbero aiutare a inibire o curare il virus”, ha detto Venturo.

I virus hanno proteine “che usano per sopprimere il nostro sistema immunitario e riprodursi. Per aiutare a combattere il coronavirus, vogliamo capire come funzionano queste proteine virali e come possiamo progettare terapie per fermarle”, spiega un post sul blog di Folding @ home.

Simulare queste proteine e poi guardarle da diverse angolazioni aiuta gli scienziati a comprenderle meglio, con il potenziale di trovare un antidoto. I computer accelerano questo processo mescolando molto rapidamente le variazioni.

“La nostra specialità è l’uso di simulazioni al computer per comprendere le parti mobili delle proteine. Osservare come gli atomi in una proteina si muovono l’uno rispetto all’altro è importante perché cattura informazioni preziose che sono inaccessibili con qualsiasi altro mezzo”, si legge nel post.

Folding @ home potrebbe usare ancora più energia. Venturo esorta altri minatori di GPU a unirsi alla causa.

Anche senza queste richieste di partecipazione, tuttavia, i minatori di altre criptovalute stanno già agendo in modo indipendente. Il fondatore di Tulip.tools, Johann Tanzer, ha lanciato un invito all'azione per i panettieri di Tezos (l'equivalente dei minatori di quella blockchain) la scorsa settimana , promettendo di inviare un contributo modesto a Folding @ home un modesto 15 XTZ, del valore di circa $ 20 al momento della stampa.

L’iniziativa esplose, con sorpresa di Tanzer. Anche se potrebbero non contribuire con la stessa potenza di CoreWeave, 20 gruppi di minatori di Tezos stanno contribuendo con una parte del loro potere di hashing alla causa. Il piatto di Tanzer è cresciuto di circa $ 600 quando gli utenti di Tezos hanno preso il controllo dello sforzo e hanno donato. And we got 20 teams participating already to @foldingathome pic.twitter.com/2iSrCZ23g2 — Tulpenhaendler (@tulpenhaendler) March 12, 2020

Ma questo non vuol dire che tutti i minatori possono partecipare. Mentre le GPU sono flessibili, i circuiti integrati specifici per l’applicazione (ASIC), un tipo di chip progettato specificamente per il mining, secondo Venturo non lo sono. Sebbene gli ASIC siano più potenti delle GPU, in realtà sono fatti solo per una cosa: estrarre la criptovaluta. Questo è un vantaggio che Venturo pensa che Ethereum abbia su Bitcoin, poiché il mining GPU funziona ancora sul primo, mentre il secondo è ora dominato dagli ASIC.

“Questa è una delle grandi cose dell’ecosistema di mining di Ethereum, è sostanzialmente la più grande risorsa di elaborazione GPU del pianeta. Siamo stati in grado di ridistribuire il nostro hardware per aiutare a combattere una pandemia globale in pochi minuti”, ha detto Venturo. (Tuttavia, vale la pena notare che Ethereum ha visto entrare gli ASIC nella mischia. Per non parlare, i minatori di etere potrebbero presto estinguersi quando un aggiornamento fondamentale si fa strada nella rete.)

Gli ASIC sono inutili per lo sforzo di Folding @ Home, ma se i minatori di bitcoin hanno vecchie GPU in circolazione sin dai primi giorni, potrebbero anche contribuire.

Anche se altri minatori si uniscono, tuttavia, è ancora un lungo tentativo che lo sforzo porterà a una droga utile.