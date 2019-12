La principale banca olandese ING sta sviluppando la tecnologia in modo che i suoi clienti possano archiviare in sicurezza risorse digitali come le criptovalute riferisce Reuters citando fonti che hanno familiarità con la questione.

La società ha poi detto ai giornalisti che vede “aumentare le opportunità” che circondano le risorse digitali, sia i token di sicurezza garantiti da risorse sia quelli nativi. ING ha sottolineato il focus di fornire un modo conforme per accedere al settore.

Le fonti di Reuters hanno affermato che il progetto di custodia sta funzionando fuori dai suoi uffici di Amsterdam, ma che è ancora nelle sue fasi iniziali. Secondo quanto riferito, la banca ha anche diverse altre iniziative blockchain.

Mantenere la criptovaluta al sicuro è diventata un'attività in sé. L'anno scorso, importante scambio di criptovaluta Coinbase ha iniziato a offrire i propri servizi di custodia .

Mentre Coinbase è certamente uno scambio di fiducia, per un nome familiare come ING offrire servizi simili sarebbe solo un vantaggio per l'industria delle risorse digitali.

Tuttavia, non tutte le banche sono positive e pronte per offrire i medesimi servizi.

All'inizio di quest'anno, Hard Fork ha riferito che un'altra istituzione olandese, ABN AMRO, ING ha accantonato i piani per un portafoglio di criptovaluta custodito, citando la mancanza di interesse.