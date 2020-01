Identificazione biometrica basata su blockchain per i militari Sudcoreani

Raonsecure è una delle principali società di software di sicurezza ICT, che offre una varietà di soluzioni di sicurezza per PC e dispositivi mobili a istituti finanziari, enti pubblici e aziende. Ha fornito prodotti e soluzioni per la sicurezza, nonché servizi di consulenza sulla sicurezza ICT a oltre 500 organizzazioni di clienti

La società ha sviluppato TouchEn OnePass, un servizio di autenticazione biometrica FIDO (Fast Identity Online) e il primo sistema di autenticazione certificato FIDO attualmente utilizzato dagli istituti finanziari.

Presto Hyung Lee, CEO di Raonsecure, ha notato che c’è una crescente domanda per la combinazione di identità integrata e tecnologia di autenticazione biometrica FIDO che utilizza la blockchain.

“Abbiamo bisogno di un innovativo modello di business del sistema di autenticazione FIDO basato su blockchain. Come abbiamo esempi integrati, creeremo uno standard di certificazione di prossima generazione più affidabile combinandolo con la tecnologia leader della blockchain “, ha affermato (come citato da Biometric Update ).

La soluzione ID blockchain sarà sviluppata congiuntamente con l’avvio della blockchain ICONLOOP. La soluzione di autenticazione basata su blockchain sarà progettata in modo tale da integrare gli standard FIDO nel sistema stesso.

“Il sistema di autenticazione biometrica blockchain sviluppato dalle nostre due società lancerà una nuova generazione di informazioni autenticate implementando il processo di verifica di un server FIDO come un contratto intelligente – una delle tecnologie chiave di una blockchain – riducendo così i rischi per la sicurezza di un sistema centralizzato come i sistemi di certificazione delle autorità pubbliche “, spiega Jonghyup Kim, CEO di Loop. “C’è una distinzione dalle tecnologie di autenticazione esistenti in quanto fornisce fiducia nel sistema attraverso il consenso dei nodi blockchain”.

Nel frattempo, la Corea del Sud sta pianificando di imporre un’imposta sul reddito del 20% sulle transazioni in criptovaluta .

Secondo quanto riferito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ordinato al proprio dipartimento delle imposte sul reddito di rivedere un piano di tassazione delle criptovalute.