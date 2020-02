I nomi degli utenti di Decentraland utilizzeranno token ERC-72 su rete Ethereum

I cittadini del mondo virtuale di Decentraland potranno d’ora in poi effettuare l’accesso utilizzando nomi utente decentralizzati dal servizio di nomi Ethereum.

I nomi di accesso vengono convertiti in token ERC-721, il che significa che possono essere trasferiti. Questi nomi di accesso fungono anche da portafoglio di criptovaluta. Decentraland ha annunciato questo cambiamento una settimana prima di lanciare il suo mondo virtuale il 20 febbraio 2020.

I portafogli utilizzeranno un sottodominio sul portafoglio standard Decentraland DCL.eth. Ciò significa che un portafoglio per Play to Earn verrebbe scritto come playtoearn.dcl.eth. Il vecchio sistema per i nomi degli utenti in Decentraland è stato abbandonato con effetto immediato.

I visitatori possono accedere gratuitamente utilizzando Metamask e giocare come personaggio ospite. Tuttavia, questi nomi di dominio Ethereum non sono gratuiti. La registrazione di un nome avrà un costo di 100 MANA, che equivale a circa $ 6,70 al momento della scrittura.

Terra virtuale molto richiesta

Decentraland è in testa al gruppo quando si tratta di mondi virtuali. L’hub sociale online ha venduto oltre mezzo milione di dollari di proprietà digitale negli ultimi sette giorni, secondo i dati di NonFungible.com . Il prezzo medio per un pezzo di terra è attualmente di 1309 dollari.

Questo è approssimativamente lo stesso importo per un pezzo di terra in Cryptovoxels. In questo mondo digitale più orientato all’arte le persone pagano 1566 dollari per un pezzo di terra. Sono molto più dei 34 dollari che Sandbox chiede nella sua seconda vendita di terreni.

Il valore della terra digitale è aumentato notevolmente. A Decentraland i giocatori e gli investitori hanno pagato tra i 500 e gli 800 dollari un mese fa. La forte domanda e l’imminente lancio hanno fatto raddoppiare i prezzi.

Un mondo pieno di opportunità

L’hype che circonda i mondi virtuali si basa sull’opportunità. Al momento 36 aziende blockchain hanno rivendicato terreni in The Sandbox.

Cryptovoxels ha venduto più di 250 mila dollari a settimana per diverse settimane di seguito.

La proprietà dei giocatori e la tecnologia blockchain consentiranno alle aziende di espandere la loro presenza online in mondi virtuali. In questo modo possono creare nuove imprese. o basandosi su quelli esistenti.

La crescita dei giochi blockchain continua nel 2020. Questo deriva principalmente dal clamore che circonda i mondi virtuali.