CZ Binance lancia gli smart contract e poi cerca di tranquilizzare Ethereum

Binance ha pubblicato un white paper che descrive in dettaglio una nuova blockchain a contratto intelligente che afferma che offre un livello base ad alte prestazioni per le app decentralizzate, ma potrebbe anche essere uno sfidante per Ethereum.

Lo scambio di criptovaluta ha detto venerdì che la nuova Binance Smart Chain (BSC) funzionerebbe come un livello di contratto intelligente che corre parallelo alla sua attuale Binance Chain. La nuova blockchain, ha detto, avrebbe un nuovo meccanismo di consenso e sarebbe in grado di eseguire esecuzioni commerciali veloci progettate per combinare tempi di conferma rapidi con una forte governance a catena.

Sebbene Binance non affermi esplicitamente che BSC sarebbe in concorrenza con Ethereum, e la società ha sottolineato che questo non era l’intento dell’azienda, il white paper suggerisce che il nuovo livello di smart contract potrebbe funzionare meglio su diverse metriche chiave.

Per prima cosa, la sua piattaforma a bassa latenza avrà tempi di esecuzione più rapidi. Per un altro, il suo meccanismo di consenso – un ibrido tra il sistema di prova delegata di EOS (dPoS) e un sistema di prova di autorità (PoA) – è progettato per essere più efficiente ed ecologico rispetto alla prova di lavoro di Ethereum (PoW). (Vale la pena notare che Ethereum si trasferirà presto a PoS, tramite un aggiornamento chiamato Ethereum 2.0 in modo informale.) ▷▷▷ Leggi qui per approfondire: Microsoft annuncia i token NFT da collezione su Ethereum Blockchain

Inoltre, in una dichiarazione un portavoce ha affermato che BSC è stato progettato per garantire che le dapps possano essere ridimensionate mentre sono ancora in esecuzione su un livello ad alte prestazioni per garantire “un’esperienza utente veloce e fluida”. Ciò potrebbe dare un vantaggio rispetto a Ethereum, dove le limitazioni della scalabilità hanno talvolta creato colli di bottiglia che hanno portato a impennate delle commissioni di transazione e tempi di conferma estesi. In effetti, il popolare gioco CryptoKitties è diventato rapidamente così popolare che è riuscito a mettere a dura prova la rete.

Binance, che ha spostato il suo gettone Binance Coin da Ethereum nel 2019, ha negato di voler sfidare il “computer mondiale” originale.

Al contrario, il portavoce di Binance ha affermato che i due si completerebbero l’un l’altro nella crescita dell’ecosistema blockchain: “L’industria ha bisogno di più infrastrutture ad alte prestazioni, non di una sola blockchain”.

Binance vuole anche rendere BSC pienamente compatibile con Ethereum. Come dice nel suo white paper, darebbe al nuovo livello di contratto intelligente l’accesso diretto a un ecosistema pieno di “comunità e applicazioni relativamente mature”.

Uno dei principali problemi che hanno infastidito altri protocolli di smart contract è che può essere diabolicamente difficile convincere gli esistenti a spostarsi da Ethereum. ▷▷▷ Leggi qui per approfondire: HTC Exodus: che cosa è un blockchain phone e come funziona? Il processo può essere lungo e complicato: i team di sviluppatori devono familiarizzare con un nuovo protocollo e base di codice. Alla fine, non vi è alcuna garanzia che gli utenti esistenti li seguiranno nella nuova catena.

Ma costruendo una porta direttamente su Ethereum, Binance potrebbe cercare di rendere più semplice il percorso rendendo più semplice il passaggio dei protocolli ai progetti. Come dice lo scambio nel suo white paper, essere pienamente compatibile significa “la maggior parte delle dApp, dei componenti dell’ecosistema e degli strumenti [Ethereum] funzionerà con BSC e richiederà zero o modifiche minime”.

Naturalmente, ci sono stati altri contendenti per il mantello di “Ethereum Killer”, ma l’innovazione di Binance potrebbe essere meno la potenziale capacità ad alte prestazioni della piattaforma e più che ha minimizzato il rischio che le dapps migrino verso una nuova catena.