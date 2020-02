BitPay spinge l’adozione per portare i pagamenti bitcoin in ogni negozio di strada con Poynt

BitPay sta cercando di portare finalmente bitcoin in strada, siglando un accordo con il produttore di terminali Poynt per consentire ai pagamenti di criptovaluta in oltre 100.000 rivenditori in tutto il mondo.

Più di un decennio dopo essere arrivato sulla scena tra affermazioni che avrebbe assunto valute legali e rivoluzionato i pagamenti, il bitcoin deve ancora fare il salto nel mainstream. BitPay spera di cambiare questo attraverso il legame Poynt, che vedrà i clienti in grado di scansionare un codice QR alla cassa per pagare i commercianti con bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e tre stablecoin. ▷▷▷ Il servizio blockchain di Amazon ora disponibile al pubblico BitPay afferma che le sue rotaie di pagamento blockchain si integrano perfettamente con i terminali intelligenti di Poynt per rendere l’esperienza di pagamento più rapida, semplice e sicura rispetto al pagamento con metodi legacy come carte di credito o contanti. Stephen Pair, CEO di BitPay, afferma: “È un’enorme opportunità di crescita per BitPay e un’importante pietra miliare nella nostra missione ormai di nove anni per effettuare pagamenti più veloci, più sicuri e meno costosi per persone e aziende”. ▷▷▷ Gli hacker rubano ethereum dal wallet MyEtherWallet (MEW): avviso pubblicato in rete Osama Bedier, CEO di Poynt, aggiunge: “L’aggiunta di valute decentralizzate open-source come Bitcoin si adatta perfettamente al nostro ambiente di commercio aperto”.