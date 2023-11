St. Galler Kantonalbank e SEBA Bank permetteranno la custodia e il trading per Bitcoin ed Ethereum

La Banca Cantonale di San Gallo collabora con la Banca SEBA per la fornitura di risorse digitali. La SEBA Bank, una banca crittografica globale a servizio completo che fornisce soluzioni finanziarie per l’era digitale, ha lanciato all’inizio di quest’anno la sua partnership con la Banca cantonale di San Gallo (SGKB), la quinta banca cantonale più grande della Svizzera, per consentire la custodia e l’intermediazione di asset digitali servizi per i clienti della SGKB.

Dopo un breve periodo di implementazione, il servizio della SGKB è ora attivo. Questa collaborazione segna una pietra miliare significativa nell’adozione di risorse digitali e servizi legati alle criptovalute per il mercato svizzero.

Christian Bieri, Head B2B & Custody Solutions presso SEBA Bank, ha dichiarato : «In quanto banca svizzera autorizzata e regolamentata dalla FINMA con una competenza chiave in criptovalute e asset digitali, consentiamo alle banche e ai loro clienti di gestire asset tradizionali e digitali in modo sicuro.

La gamma completa di servizi bancari combinata con i più elevati standard di sicurezza attesi da un istituto finanziario svizzero, rendono unica l’offerta di servizi di SEBA Bank. Siamo molto lieti di poter supportare la Banca Cantonale di San Gallo con la nostra competenza nell’espansione dei loro servizi nel campo delle risorse digitali.»

Il primo passo della Banca Cantonale di San Gallo nel settore degli asset digitali rappresenta una pietra miliare per l’istituto finanziario e per l’industria in generale. In linea con l’impegno di SGKB per l’innovazione e la soddisfazione del cliente, questa partnership consentirà ai clienti della banca di integrare perfettamente le criptovalute nei loro portafogli di investimento esistenti.

SGKB sta lanciando servizi di custodia e trading per Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) per un gruppo selezionato di clienti, con l’intenzione di espandere la propria offerta ad ulteriori criptovalute in base alla domanda dei clienti.

Falk Kohlmann, responsabile dei servizi di mercato della Banca cantonale di San Gallo, ha dichiarato : «Siamo lieti di offrire ad una clientela selezionata l’accesso ai beni digitali e all’economia digitale.

Grazie alla nostra collaborazione con SEBA Bank, abbiamo implementato una configurazione iniziale semplice, che ci consente di apprendere e crescere in linea con le esigenze dei nostri clienti.

Siamo certi che le risorse digitali dei nostri clienti siano protette dalla custodia di un fornitore professionale e certificato con una vasta esperienza in questo campo.