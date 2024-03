PKB Private Bank venderà cryptovalute a Lugano grazie all’accordo con Sygnum.

La piattaforma bancaria B2B di Sygnum crea un ponte sicuro e regolamentato tra la finanza tradizionale e gli asset digitali. Grazie alla partnership con Sygnum, PKB amplia ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni innovative e rende la propria piattaforma future-proofs.



PKB si unisce alle oltre 15 banche svizzere ed istituzioni finanziarie internazionali già presenti sulla piattaforma B2B di Sygnum, apprezzata per la sua struttura modulare e per la capacità di allinearsi in modo flessibile alla strategia commerciale e ai tempi di lancio dei partner commerciali.



“Questa partnership con Sygnum Bank, un importante player nel panorama finanziario, ci permette di rispondere alle esigenze dei nostri clienti in modo proattivo, ampliando la gamma di asset class a supporto delle nostre soluzioni patrimoniali”, spiega Luca Venturini, CEO di PKB.“Per mantenere il proprio vantaggio competitivo, le banche devono ampliare continuamente le possibilità di scelta dei clienti e adottare una mentalità orientata al futuro.



Sygnum è orgogliosa di collaborare con PKB nel suo percorso verso la finanza del futuro e di consentire ai suoi clienti di investire in asset digitali con piena fiducia", dichiara Fritz Jost, Sygnum Chief B2B Officer.



PKB

Di proprietà della famiglia Trabaldo Togna da generazioni, PKB Private Bank SA è un gruppo bancario svizzero internazionale specializzato in soluzioni di private banking e wealth management.



La banca opera da tre sedi svizzere, tra cui Zurigo, Lugano (sede centrale) e Ginevra. Il Gruppo PKB – che comprende Cassa Lombarda, una boutique di private banking in Italia (fondata nel 1923) – gestisce un patrimonio di circa 12 miliardi di franchi svizzeri al 31.12.2022. PKB ha uno dei migliori coefficienti patrimoniali della Svizzera (Core Tier 1 superiore al 28% a livello di banca).



Sygnum

Sygnum è un gruppo bancario globale specializzato in asset digitali, fondato sulla tradizione svizzera e di Singapore. Consentiamo a investitori professionali e istituzionali, banche, aziende e fondazioni DLT di investire in asset digitali con piena fiducia.



Il nostro team è in grado di garantire questo risultato grazie a una sicurezza di livello istituzionale, a un servizio personale esperto e a un portafoglio di servizi regolamentati di digital asset banking, asset management, tokenizzazione e B2B.



In Svizzera, Sygnum è titolare di una licenza bancaria e a Singapore dispone di licenze CMS e Major Payment Institution. Il gruppo è inoltre regolamentato negli affermati hub finanziari globali di Abu Dhabi e Lussemburgo.



Crediamo che il futuro abbia un patrimonio. Il nostro team di professionisti del settore bancario, degli investimenti e della tecnologia degli asset digitali sta costruendo un portale di fiducia tra l’economia tradizionale e quella degli asset digitali che chiamiamo Finanza Futura.



Per saperne di più su come la missione e i valori di Sygnum stanno dando forma a questo ecosistema di asset digitali, visitate il sito www.sygnum.com.