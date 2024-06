Nuova stretta sulle cripto in Italia: l’analisi di Vella Politecnico di Milano

DL Cripto-attività, una regolamentazione necessaria

Nel contesto finanziario globale in continua evoluzione, la regolamentazione delle cripto-attività è diventata una questione cruciale per garantire la stabilità e la sicurezza dei mercati. Con l’approvazione del decreto-legge sulle cripto-attività, il Consiglio dei Ministri ha compiuto un passo significativo per regolamentare questo settore emergente. Giacomo Vella, Direttore dell’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano, ha fornito un’analisi dettagliata delle nuove misure introdotte, sottolineando la necessità di una supervisione rigorosa e in linea con le normative europee. Questo articolo esplora le principali disposizioni del decreto, il contesto normativo europeo, e l’importanza di una regolamentazione adeguata per il mercato delle cripto-attività in Italia.

Il Decreto-legge sulle Cripto-attività: Misure e Implicazioni

Il decreto-legge sulle cripto-attività approvato dal Consiglio dei Ministri introduce una serie di misure volte a regolamentare in modo più stringente il mercato delle criptovalute. Tra le principali novità, vi sono pene più severe per coloro che violano le normative, un rafforzamento delle misure di controllo e supervisione affidate a Consob e Banca d’Italia, e l’allineamento con le direttive europee.

Giacomo Vella spiega come il decreto si inserisca nel percorso di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR) e al Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (TFR).

Questi regolamenti europei mirano a creare un quadro normativo armonizzato per gli emittenti di cripto-attività e i fornitori di servizi correlati nell’Unione Europea.

La supervisione rigorosa da parte di Consob e Banca d’Italia garantirà che il mercato delle cripto-attività operi in modo trasparente e sicuro, riducendo i rischi per gli investitori e aumentando la fiducia nel sistema finanziario.

L’impatto delle nuove normative sul mercato italiano

Le nuove normative introdotte dal decreto-legge sono particolarmente rilevanti considerando l’interesse crescente degli italiani nei confronti delle cripto-attività. Una ricerca dell’Osservatorio Blockchain & Web3, condotta in collaborazione con BVA Doxa, rivela che oltre 3,6 milioni di italiani possiedono attualmente criptovalute o token.

Questo dato evidenzia l’importanza di un quadro normativo che protegga gli investitori e assicuri la corretta funzionamento del mercato.

Il mercato delle cripto-attività in Italia è caratterizzato da una varietà di attori, inclusi sia i nativi del mondo cripto, come gli exchange, sia gli operatori della finanza tradizionale, come le banche. Secondo la ricerca, un terzo dei possessori di cripto-asset ha acquistato tramite un exchange di criptovalute, mentre il 17% utilizza servizi di wallet con acquisto diretto.

Inoltre, il 38% degli italiani preferisce esporsi ai cripto-asset in modo indiretto, attraverso servizi di trading tradizionali e app bancarie. Questa diversità di attori e modalità di acquisto rende ancora più cruciale una regolamentazione chiara e applicabile.

La necessità di una regolamentazione armonizzata

L’adozione di un quadro normativo armonizzato a livello europeo, come quello introdotto dal MiCAR e dal TFR, è fondamentale per garantire una concorrenza leale e la protezione degli investitori.

Recentemente, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato le linee guida e le bozze finali di standard tecnici di regolamentazione (RTS), specificando le riserve e la liquidità necessarie per emettere EMT e ART in conformità con il MiCAR.

Questi sviluppi rappresentano un ulteriore passo verso la creazione di un mercato delle cripto-attività più sicuro e regolamentato.

Le nuove normative italiane si allineano perfettamente con queste direttive europee, rafforzando la protezione degli investitori e promuovendo la trasparenza e la sicurezza nel mercato delle cripto-attività.

La supervisione affidata a Consob e Banca d’Italia non solo garantirà un controllo più rigoroso, ma contribuirà anche a costruire una maggiore fiducia nel sistema finanziario, incoraggiando una partecipazione più ampia e informata degli investitori.

Un passo avanti verso la sicurezza e la trasparenza

In conclusione, il decreto-legge sulle cripto-attività rappresenta un passo importante per la regolamentazione di un settore in rapida crescita. Le misure introdotte sono necessarie per garantire la sicurezza e la trasparenza del mercato, proteggendo gli investitori e promuovendo un ambiente finanziario più stabile.

L’adeguamento alle normative europee, insieme alla supervisione rigorosa di Consob e Banca d’Italia, contribuirà a creare un mercato delle cripto-attività più sicuro e affidabile, beneficiando sia gli operatori del settore che gli investitori italiani. Come sottolinea Giacomo Vella, la regolamentazione delle cripto-attività è essenziale per garantire la fiducia e la sicurezza di milioni di italiani coinvolti in questo mercato emergente.