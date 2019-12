La relazione di Google con bitcoin e criptovaluta è stata sempre difficile, ma a quanto pare ora la situazione è appena peggiorata in quanto Youtube ha iniziato a rimuovere senza preavviso i video di numerosi influencer digitali che parlavano di Bitcoin e di cryptovalute

Il gigante della ricerca, Google, ha precedentemente vietato gli annunci di bitcoin e criptovaluta, decidendo di consentirli nuovamente a settembre dell'anno scorso dopo un blocco di tre mesi .

Ora, Google ha deciso di rimuovere centinaia di bitcoin e video di criptovaluta dal suo sito di condivisione di video YouTube in quello che viene chiamato un “cripto-spurgo”, lasciando molti che fanno di bitcoin e video correlati alla criptovaluta sentirsi ingiustamente presi di mira dal gigante della ricerca.

La piattaforma di condivisione video di YouTube di Google è il più grande sito Web di video al mondo, con 300 ore di … [+] contenuti su tutto, inclusi bitcoin e criptovaluta, caricati ogni minuto.

Il Ban di Youtube relativamente ai video su Bitcoin e Cryptovalute di YouTube sembra colpire solo canali ed editori più piccoli, con video correlati alle criptovalute come bitcoin e criptovaluta CoinTelegraph e l'editore di notizie commerciali statunitensi CNBC sfuggono alla cancellazione.

Uno YouTuber Chris Dunn, che ha circa 210.000 abbonati sulla piattaforma, ha chiesto a YouTube una spiegazione tramite Twitter .

. @YouTube just removed most of my crypto videos citing "harmful or dangerous content" and "sale of regulated goods"… it's been 10 years of making videos, 200k+ subs, and 7M+ views. WTF are you guys doing @TeamYouTube ?! pic.twitter.com/MPcKbBVrC4

“YouTube ha appena rimosso la maggior parte dei miei video crittografici citando” contenuti dannosi o pericolosi “e” vendita di beni regolamentati “,” ha scritto Dunn, aggiungendo che realizza video sulla piattaforma da 10 anni e ha creato 200.000 abbonati e 7 milioni di visualizzazioni.

Il numero di video scelti come target da YouTube di Google è tra le centinaia e “cresce rapidamente”.

Alcuni nel settore bitcoin e criptovaluta hanno promesso di sfidare la decisione.

“YouTube che cancella tutti i contenuti di Crypto è un duro colpo per l'industria”, ha dichiarato via Twitter Ran NeuNer, conduttore del programma CryptoTrader su CNBC Africa.

YouTube deleting all Crypto content is a MASSIVE blow to the industry. YouTube is the go to place for educational video and the first port of call for new people entering the eco system to learn the basics. As a community we should challenge this formally.

“YouTube è il luogo ideale per i video educativi e il primo punto di riferimento per le nuove persone che entrano nell'ecosistema per apprendere le basi. Come comunità dovremmo sfidare formalmente”.

Nel frattempo, altri hanno cercato un motivo per l'eliminazione, trovando insoddisfacente la citazione di YouTube di “contenuti dannosi e pericolosi”.

“Finora Alphabet [la società madre di Google] non ha tentato di spiegare le ragioni dell'abbattimento”, ha scritto in una nota Mati Greenspan, fondatore del gruppo di ricerca Quantum Economics .

“Il primo istinto che molti hanno avuto è che forse stanno cercando di proteggere il consumatore dalle truffe.

Tuttavia, questo non avrebbe molto senso dato che Google e Facebook hanno già avuto un divieto di criptazione pubblicitaria l'anno scorso che è stato da tempo invertito , probabilmente a causa della chiarezza normativa negli Stati Uniti, dove è stato scoperto che bitcoin ed ethereum non sono né titoli né truffe “.

Greenspan ha aggiunto che ora sta “boicottando ufficialmente YouTube” a causa della cripto-eliminazione.

Google, insieme a artisti del calibro del gigante dei social media Facebook , negli ultimi anni ha sempre più cercato servizi finanziari per rafforzare le entrate pubblicitarie, con l'opinione pubblica che si muoveva contro modelli di business finanziati dalla pubblicità .

Il mese scorso, Google, in collaborazione con il colosso bancario statunitense Citigroup, ha dichiarato che sta pianificando di lanciare i propri conti bancari a “controllo intelligente” a pieno titolo tramite Google Pay – aumentando la pressione sugli sviluppatori di bitcoin per migliorare l'esperienza utente e l' adozione o affrontare la ridondanza .

Nel frattempo, il prezzo dei bitcoin è salito quest'anno , in gran parte a causa dell'interesse nei bitcoin e nelle criptovalute delle più grandi aziende tecnologiche del mondo , insieme ad altri, tra cui produttori di iPhone come Apple e il rivenditore online Amazon , che si espandono nei tradizionali servizi finanziari.

La decisione di Google di agire contro bitcoin e contenuti correlati alla criptovaluta su YouTube ha indotto alcuni a chiedere un'alternativa.

“Potrebbe essere il momento in cui la comunità di criptovalute prenderà una pugnalata alla sua piattaforma di social media resistente alla censura e abilitata alla blockchain”, ha detto via Twitter Changpeng Zhao, fondatore e amministratore delegato del bitcoin e dello scambio di criptovaluta Binance.

It may be time the #crypto community take a stab at its own blockchain-enabled sensorship-resistent social media platform.

Lots of challenges though, spam, scam, trolls, incentives, copyright, token economics, governance, stickiness, privacy… But

It’s about time!

— CZ Binance (@cz_binance) December 25, 2019