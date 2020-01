Ethereum Classic Labs sta collaborando con l’UNICEF Innovation Fund donando $ 1 milione per guidare soluzioni basate su blockchain per alcuni dei problemi più gravi del mondo, secondo una piattaforma di ricerca e media crittografica.

Quello che è successo

ETC Labs ha dichiarato che donerà $ 750.000 a startup globali qualificate per ricevere finanziamenti in fase iniziale (seed) dal Fondo per l’innovazione dell’UNICEF e $ 250.000 in più direttamente al Fondo.

ETC Labs ha anche dichiarato di voler supportare le startup blockchain dal portafoglio del Fondo per l’innovazione dell’UNICEF con tutoraggio e formazione su come sviluppare prodotti su Ethereum Classic.

Il CEO di ETC Labs, Terry Culver, ha fatto un annuncio sulla partnership sul suo Twitter.

La partnership è un passo verso l’adempimento dell’originale “promessa della blockchain” di fornire soluzioni di impatto sociale significative, ha affermato Culver, sottolineando il fatto che la loro collaborazione con l’UNICEF deriva da una visione condivisa.

Facendo eco al punto di vista, il fondatore di ETC Labs, James Wo, ha affermato che il futuro della tecnologia blockchain si basa su come sarebbe usato per guidare l’impatto sociale ed economico.

Aziende selezionate per ricevere finanziamenti

ETC Labs ha dichiarato di aver già identificato tre società per il loro primo round di investimenti “follow-on”.

Le aziende selezionate in base al loro lavoro per creare un impatto sui mercati emergenti lo sono; OS City , una società latinoamericana che utilizza cloud computing, blockchain e intelligenza artificiale per migliorare i servizi governativi;

W3 Engineers , un’azienda con sede in Bangladesh che mira a fornire connettività Internet e copertura della rete cellulare ai mercati emergenti utilizzando la tecnologia blockchain open source; e Prescrypto , una società di sviluppo di app sanitarie con sede in Messico, che offre un servizio di trasferimento dei dati clinici sicuro e protetto.