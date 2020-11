una domanda spiazzante: Perchè Bluetooth?

Visionary Entrepreneur - Owner and Founder of Klinik Sankt Moritz Personalized Predictive Medicine. Sono un pioniere della medicina predittiva. Passato anni a spiegare in Italia i vantaggi del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale ho scoperto sulla mia pelle l'enorma gap esistente tra soluzioni e conoscenza. Ho deciso così di fondare la prima clinica sanitaria completamente digitale al mondo.