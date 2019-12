L'app di condivisione di video brevi TikTok ha registrato il suo primo video virale che tratta la materia Bitcoin ( BTC ) mentre il proprietario dell'azienda ha lanciato un'impresa blockchain.

Inserito sulla piattaforma di TikTok da The Wolf of Bitcoin, il video mostra una stanza in una casa apparentemente equipaggiata con dozzine di unità hardware di mining di criptovaluta.

Il video mostra una breve didascalia, “questo è il motivo per cui i prezzi della GPU sono aumentati”, e ha un numero di tag relativi a Bitcoin come “Bitcoin”, “spiega Bitcoin” e “Bitcoin mining”.

E' la prima apparizione di Bitcoin sul feed TikTok

Al momento della stesura di questo articolo, TikTok ha accumulato 1,2 milioni di visualizzazioni e oltre 109.000 Mi piace sulla piattaforma.

L'imprenditore crittografico Thomas Schulz ha pubblicato il video TikTok in un tweet il 14 dicembre, descrivendo il video come il “primo bitcoin virale TikTok”. Schulz ha chiarito che non era lui a realizzare quel video, notando che era la prima volta quando Bitcoin è apparso sul suo feed TikTok.

Il proprietario di TikTok lancia un'avventura legata alla blockchain in Cina

Secondo quanto riferito, il traguardo di Bitcoin di TikTok è alle spalle del proprietario dell'azienda che lancia una joint venture blockchain con il gruppo mediatico cinese statale e l'operatore Shanghai Dongfang Newspaper ThePaper.cn.

Come riportato dalla stampa estera il 14 dicembre, ByteDance, proprietario di TikTok con sede a Pechino, ha lanciato l'iniziativa con il partner cinese nella provincia cinese di Shandong il 10 dicembre e, secondo quanto riferito, detiene una partecipazione del 49% nel progetto.

TikTok ha 500 milioni di utenti attivi mensili ed è la terza app più scaricata nell'App Store di Apple negli Stati Uniti al momento in cui scrivo. Il breve feed video dell'app è gestito da un'intelligenza artificiale appositamente progettata per prevedere e fornire contenuti che probabilmente l'utente preferirà.

Critica dell'approccio di TikTok per decidere quali contenuti mostrare agli utenti

Alcuni commentatori hanno criticato l'approccio di TikTok per decidere quali video mostrare agli utenti finora.

In un post sul blog nel 2018, Connie Chan, partner di rischio della società di capitale di rischio Andreessen Horowitz, ha affermato che TikTok “controlla completamente ciò che gli utenti vedono” utilizzando l'IA. Lei scrisse: