SITA lancia MRO Blockchain Alliance per l’industria del trasporto aereo. Lo specialista IT e delle comunicazioni del trasporto aereo SITA ha annunciato in un comunicato stampa di aver formato un nuovo consorzio blockchain con partner chiave del settore per utilizzare la blockchain per “rintracciare, rintracciare e registrare parti di aeromobili”.

Chiamato MRO Blockchain Alliance, il consorzio comprende varie organizzazioni che sono coinvolte nella catena di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dalla produzione e riparazione di parti alla logistica e ai contratti intelligenti.

I membri dell’alleanza.

I membri includono Bolloré Logistics, Cathay Pacific, FLYdocs, HAECO Group, Ramco Systems, SITA e Willis Lease Finance Corporation, supportati da Clyde & Co.

SITA ha affermato che l’alleanza è un elemento chiave della sua Global Blockchain Alliance, una più ampia guidata da SITA iniziativa focalizzata sullo sviluppo di applicazioni basate su blockchain per un potenziale utilizzo nel settore del trasporto aereo. Ha lanciato l’ Aviation Blockchain Sandbox nel 2018.

“Questa iniziativa fa parte dell’esplorazione in corso della Blockchain da parte di SITA, una tecnologia che riteniamo prometta un’enorme opportunità per razionalizzare la condivisione e la registrazione di informazioni nel settore del trasporto aereo”, ha affermato Matthys Serfontein, Presidente di Air Travel Solutions.

“In un settore come interconnesse come le nostre, la capacità di condividere e registrare dati comuni in modo sicuro senza rinunciare al controllo di tali dati è fondamentale per favorire nuove efficienze nel trasporto aereo. Ciò è particolarmente vero per il settore MRO “.

Blockchain Proof of Concept (POC)

Secondo i dettagli, SITA gestirà la governance per l’alleanza globale, supporterà i gruppi di lavoro e fornirà tutti i componenti tecnologici blockchain richiesti in conformità con gli standard SPEC2000 e SPEC42. SITA garantirà inoltre un allineamento e una validazione adeguati con le autorità di regolamentazione e gli organismi internazionali di normalizzazione.

Secondo il comunicato stampa, MRO Blockchain Alliance sta pianificando di lanciare un POC per dimostrare l’uso della blockchain per tracciare e registrare digitalmente i movimenti e la cronologia di manutenzione delle parti attraverso un ampio numero di giocatori, tra cui compagnie aeree, locatori, produttori di apparecchiature originali ( OEM) come produttori di motori, fornitori di logistica e fornitori di manutenzione.

“Queste informazioni di tracciamento saranno fondamentali per la gestione di una complessa catena del valore logistico che può estendersi a più parti interessate nel corso della vita di ogni singola parte. Attualmente non esiste un database globale, la condivisione incompleta dei dati e solo una digitalizzazione parziale.

L’alleanza ritiene che l’uso della blockchain semplificherà e accelererà il tracciamento delle parti consentendo allo stesso tempo la condivisione sicura delle informazioni tra le parti interessate del settore “, si legge nell’annuncio.

Il POC dovrebbe entrare in funzione nel secondo trimestre di quest’anno.