Perché le banche temono (ancora) le criptovalute?

Gli appassionati di criptovaluta credono che le banche siano cattive. In effetti, probabilmente la maggior parte delle persone nel mondo considera le banche un “male necessario”.

Sono consapevoli che le banche guadagnano da alti tassi di interesse e sovraccaricano alcuni servizi come i trasferimenti internazionali. Ma dovrebbe esserci una soluzione, una sorta di alternativa. Qual è la soluzione migliore in questo momento?

Una volta che le “Cryptovalute” sono apparse sul palcoscenico del mondo, le banche erano piuttosto diffidenti nei loro confronti. In effetti, a volte hanno una vera paura di ciò che potrebbe accadere se le criptovalute venissero adottate su vasta scala.

Cosa c’è di così diverso nelle criptovalute? Come stanno minacciando l’attuale ordine finanziario nel mondo? Se sei nuovo nel mercato delle criptovalute , ecco una breve panoramica.

Le banche sono altamente centralizzate

Una cosa che devi sapere sulle banche è che sono centralizzate. In sostanza, sono un organo che prende decisioni, che possono influenzare i loro utenti senza che gli utenti debbano essere d’accordo.

Il nostro intero mondo funziona in modo altamente centralizzato. Sebbene i paesi democratici scelgano presidenti e governi, queste cifre sono l’unico rappresentante di un sistema centralizzato.

Le banche, in particolare quelle nazionali, hanno anche il potere di controllare i processi finanziari all’interno del paese. A questo punto, potresti chiedertelo: perché la centralizzazione non è buona?

La centralizzazione non è male – lo sono gli umani

L’avidità è uno dei desideri umani che non è elencato tra i tratti positivi. Gli umani tendono ad essere avidi, e questo è particolarmente possibile se controllano cose come le finanze. Pertanto, tutto ciò che serve per creare un mondo ingiusto e ingiusto è avere un paio di individui avidi in cima a una piramide centralizzata di banche nazionali e private.

Pertanto, la centralizzazione in quanto tale può essere buona. Permette che alcune decisioni vengano prese più velocemente e che una catena di comando sia chiaramente visibile.

Inoltre, in una struttura gerarchica centralizzata, la qualità complessiva del lavoro è migliorata. È un meccanismo efficacemente funzionante, purché il dente principale funzioni bene. Ma fare affidamento su un solo ingranaggio per far funzionare correttamente il meccanismo non sembra una buona idea.

Il decentramento non è nuovo, ma solo ora è possibile

Il decentramento, come concetto, non è nuovo. È qualcosa che è stato provato un paio di volte. Tuttavia, gli esseri umani non erano semplicemente abbastanza preparati per riuscirci.

Con l’introduzione della blockchain, l’idea di una rete decentralizzata in cui l’intero sistema non si sarebbe affidato a un’autorità divenne improvvisamente più che possibile.

Tuttavia, la tecnologia blockchain è abbastanza nuova. Deve ancora essere esplorato, insieme a tutto il potenziale che potrebbe portare al tavolo. Potrebbe interessare non solo l’industria finanziaria del mondo, ma anche molte altre cose.

L’unica ragione per cui parliamo di banche qui è che la prima implementazione di successo della blockchain è effettivamente avvenuta con le criptovalute – Bitcoin, per essere precisi.

Ma cosa c’è di così diverso nelle criptovalute che fanno temere le banche?

Le criptovalute non richiedono intermediari

Una delle prime differenze tra criptovalute e valute legali è la necessità per gli intermediari di condurre operazioni finanziarie. In un mondo centralizzato, questi intermediari sono generalmente banche. Come mai?

Quando devi ricevere il tuo stipendio, ad esempio, devi avere un conto bancario. Quindi, hai bisogno delle banche per inviare e ricevere denaro e persino per pagare le bollette. Tutto ciò che facciamo con i nostri soldi è in un modo o nell’altro collegato a un servizio che facilita le transazioni.

Questo è cambiato con le criptovalute. Improvvisamente, un libro mastro distribuito è entrato nel gioco. Invece che un’autorità centralizzata sia responsabile delle transazioni, abbiamo una rete di nodi o singoli computer che alimentano queste transazioni in tutto il mondo.

È un sistema decentralizzato che non richiede servizi da intermediari, che si tratti di banche, portafogli elettronici o altro.

In che modo le criptovalute incidono sulle banche?

Le criptovalute sono già migliori delle banche quando si tratta di servizi di pagamento. Prima di tutto, hanno commissioni minori per le transazioni. In poche parole, non devi pagare commissioni bancarie per l’invio o la ricezione di denaro. In realtà, devi pagare una piccola quantità di criptovaluta utilizzata per sostenere la rete blockchain. Ma queste commissioni sono molto più basse rispetto a quelle applicate dalle banche.

Tuttavia, le commissioni non sono l’unica cosa complessivamente migliore rispetto alle criptovalute rispetto alle banche. Le banche tradizionali richiedono molto tempo per verificare determinate transazioni, il che significa che ci vogliono diversi giorni prima che il denaro inviato raggiunga la sua destinazione.

Poiché tutti i processi sulla blockchain sono condotti automaticamente, le transazioni di criptovaluta sono molto più veloci. Pertanto, le banche potrebbero sentirsi un po ‘ridondanti anche per quanto riguarda la velocità complessiva.

Conclusione: ci vuole tempo

Le criptovalute e la sua tecnologia di base hanno il potenziale per cambiare il mondo in cui viviamo. Sebbene sia difficile prevedere se ciò accadrà effettivamente o meno, è sicuro supporre che siano in una fase molto precoce dello sviluppo. Pertanto, gli scienziati devono ancora cercare come sfruttare meglio il potere della blockchain e utilizzarlo per sviluppare ulteriormente le criptovalute e il loro potenziale.

Quindi, potremmo supporre che le banche saranno lì per il momento. Il loro potere, sebbene suscettibile all’avidità e alla corruzione, è ancora la cosa migliore che abbiamo. Pertanto, l’epiteto del “male necessario” sarà probabilmente lì per qualche tempo.

Tuttavia, gli appassionati di cripto e blockchain sperano che un giorno saremo in grado di cancellare quella parte “necessaria” e semplicemente proclamarli malvagi.

A quel punto, le criptovalute prenderanno il sopravvento, interrompendo l’ordine finanziario esistente e creando, si spera, un mondo giusto con una migliore distribuzione della ricchezza e con ogni singola persona in grado di accedere gratuitamente ai servizi finanziari.