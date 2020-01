Mattereum Manifesto: perchè la blockchain è sprecata se pensata solo per gestire cryptovalute

INDICE DEGLI ARGOMENTI PRINCIPALI DELL'ARTICOLO Realtà condivisa Manifesto Mattereum

Di tanto in tanto una persona o un’idea attira la nostra attenzione così tanto che ci sediamo fisicamente sul nostro sedile e prendiamo atto. E’ successo la scorsa settimana, ascoltando Vinay Gupta a un evento della Oxford Media and Technology Network, che puoi vedere qui .

Gupta ha contribuito a lanciare la seconda criptovaluta più grande al mondo, Ethereum, ed è uno dei cervelli più fervidi della scena tecnologica internazionale.

Ha anche contribuito a progettare un rifugio per rifugiati e zone disastrate che potrebbe aiutare nel prossimo disastro climatico dei rifugiati (ma questa è un’altra storia).

Immagina se esistesse attualmente una tecnologia (anche se in versione beta) in grado di fornire diritti fondiari ai cittadini dei paesi in via di sviluppo , prevenire le frodi degli elettori nelle democrazie, porre fine alle inefficienze nelle catene di approvvigionamento internazionali e aiutare a risolvere la crisi climatica ?

Immagina che fosse una tecnologia di cui la maggioranza del pubblico aveva poca o nessuna comprensione.

Realtà condivisa

Mentre la maggior parte degli esperti e degli sviluppatori sono ossessionati da come la blockchain potrebbe trasformare il nostro sistema finanziario attraverso l’utilizzo massivo delle criptovalute, in effetti alcuni degli sviluppi più interessanti non hanno nulla a che fare con innovazioni come BitCoin, nonostante l’inclinazione dei titoli dei media.

Il lavoro davvero rivoluzionario sta accadendo in uno spazio che deve la sua fedeltà etica ad alcuni dei movimenti di controcultura che hanno avuto origine da luoghi come ” The Farm ” nel Tennessee, un collettivo nato negli anni ’70 diffondendo idee sulla non violenza e sull’attivismo ambientale.

Nonostante la sua apparente complessità, l’idea alla base della blockchain è relativamente semplice. L’approccio divide le informazioni in una serie di “blocchi” che rappresentano il tempo, non possono essere modificati e sono in un ordine fisso (quindi blocco-catena).

Questa idea relativamente semplice potrebbe aiutare a risolvere una miriade di problemi complessi, dai ritardi di sincronizzazione che interessano i supercomputer che effettuano transazioni se separati da migliaia di miglia, alla fornitura di contratti precisi in diverse giurisdizioni legali.

In sostanza, può fornire un “quadro operativo comune, universale e comune della realtà”.

Sebbene ciò possa essere utilizzato per tutti i tipi di motivi commerciali, esistono anche interessanti soluzioni potenziali a una serie di problemi etici.

Ad esempio, è possibile monitorare con precisione l’impatto del carbonio di diversi beni e servizi: creare un sistema di etichettatura sui prodotti che mostrano il suo carbonio nello stesso modo in cui le informazioni nutrizionali sono presentate al semaforo sugli alimenti.

Lo stesso si potrebbe fare per i minerali di conflitto: se si potesse dimostrare con precisione su uno smartphone, ad esempio, che i minerali utilizzati in esso erano stati coinvolti nel lavoro minorile o hanno contribuito a una guerra civile, ciò potrebbe cambiare il comportamento dei consumatori e i processi aziendali.

Manifesto

Potrebbe sembrare un gran clamore, ma vale la pena prestare attenzione alle idee contenute nel ” Mattereum Manifesto ” di Gupta. Il manifesto si concentra su come la blockchain potrebbe aiutarci ad affrontare la crisi climatica riducendo gli sprechi.

Secondo Gupta, ci sono enormi inefficienze nel capitalismo post-industriale, non ultimo da due fattori principali: catene di approvvigionamento inaffidabili che sprecano energia e riducono il valore con prodotti inaffidabili; nonché mercati di seconda mano che sono costosi in termini di tempo e denaro, cosa che potrebbe essere ridotta creando registri affidabili di informazioni sui prodotti per la rivendita.

Gupta parte dal punto di vista del fatto che il nostro sistema è sostanzialmente rotto. Siamo asserviti al consumo, spinti da esigenze alimentate da enormi quantità di pubblicità mirata che manipolano le nostre emozioni per spingerci ad acquistare cose di cui non abbiamo bisogno sfruttando i dati personali che probabilmente non siamo nemmeno consapevoli di aver condiviso.

Un esempio che discute sono i mercati dell’usato. “Considera la quantità di cose che acquistiamo nel corso della nostra vita per ciò che equivale a sperimentare la nostra identità: i beni che acquistiamo per capirci meglio o per fomentare la crescita personale …

Questo processo lascia residui: ognuno di noi ha quella scorta di roba inutilizzata in armadi, soffitte e garage; i resti di hobby e identità che non si adattavano perfettamente e venivano messi da parte. ”

I processi per sbarazzarsi di tutto questo disordine sono ingombranti: è tempo di elencarlo su Ebay o ovunque, pubblicandolo, vedendo un valore ridotto a causa della frode nel sistema tutto cospira per lasciare i nostri prodotti bloccati in soffitte e scantinati.

Mattereum

Come sottolinea Gupta: “Ci sono decine di milioni di tonnellate di questo tipo di rifiuti in America, e tutto ha valore – se solo riuscissimo a trovarlo. Il problema, ovviamente, è che i documenti che descrivono che cosa è questa roba non ci sono stati trasmessi quando l’abbiamo acquistata.

“Per venderlo, dobbiamo ricreare efficacemente quei record e il lavoro è costoso. È difficile essere motivati a taggare le cose manualmente. Ciò di cui abbiamo bisogno sono i dati archiviati con l’oggetto e trasmessi senza problemi a tutti i futuri utenti. I passaporti delle attività di Mattereum lo fanno, ovviamente. ”

In sostanza, abbiamo bisogno di Google per la ricerca del mondo fisico. Se tutti questi beni si trovassero nell’ecosistema Mattereum, allora si gettano le basi sia per un’economia efficiente della condivisione sia per un mercato agile dei beni di seconda mano.

“Ora, quella funzione di ricerca per il mondo fisico sarebbe incredibilmente potente, ma ovviamente solleva domande difficili sulla privacy e la sicurezza personale, che Mattereum afferma che stanno lavorando attivamente per risolvere.

Il potenziale della blockchain sembra molto più che spezzare il monopolio delle valute sostenute dallo stato e potrebbe affrontare alcuni dei problemi più spinosi della società moderna.