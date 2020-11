l’email marketing ai tempi del coronavirus

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- Riportiamo l’opinione di Tim Watson pubblicata su www.smartinsights.com

Tim Watson è il fondatore della società di consulenza per l’email marketing Zettasphere e EOS Implementer presso Traction Six. Tim ha 15 anni di esperienza nell’email marketing con un approccio fortemente analitico alle scelte strategiche.

Messaggio giusto, persona giusta, momento giusto

“Il principio fondamentale alla base dell’email marketing non cambierà mai. Invia il messaggio giusto, alla persona giusta al momento giusto” ribadisce Tim Watson “Nessun brand marketer si propone di inviare un’e-mail indesiderata. La difficoltà è sapere qual è il messaggio giusto, per chi e quando.

“Messaggio giusto, persona giusta, momento giusto” è un concetto teorico che non potrà mai essere raggiunto: gli esseri umani sono troppo imprevedibili, quando nemmeno i partner possono prevedere cosa farà la loro altra metà. Ma la tecnologia continua ad aiutarci ad avvicinarci.

L’intelligenza artificiale

L’hype dell’IA viene ora sostituito da una rivoluzione dell’IA più nascosta La tecnologia AI è molto lontana dall’intelligenza “fai tutto e fai qualsiasi cosa”, la cosiddetta “IA generale”. Le soluzioni di intelligenza artificiale possono eseguire solo attività di nicchia specifiche per le quali sono state create. Ma in quelle nicchie possono essere molto potenti. La tendenza è tornata prima alla strategia e poi alla ricerca della soluzione giusta, piuttosto che acquistare qualcosa perché ha il bollino blu della tecnologia AI.

Gli algoritmi

“Le soluzioni di email marketing esistenti e collaudate vengono aggiornate sotto sotto per aggiungere o sostituire algoritmi precedenti con metodi basati sull’intelligenza artificiale. Gli esperti di marketing possono concentrarsi su un marketing migliore, scegliendo soluzioni basate sull’adattamento della strategia. Quando la soluzione ha l’intelligenza artificiale alla sua base, è più che altro un aspetto teorico (bello saperlo) ma non un fattore trainante fondamentale ” aggiunge Tim Watson,

L’esperienza del cliente nell’email marketing

L’esperienza del consumatore (CX consumer experience) è ora ampiamente riconosciuta come una parte fondamentale del mix di marketing digitale globale. HubSpot lo definisce così:

“La consumer experience è l’impressione che i tuoi clienti hanno del tuo marchio nel suo insieme durante tutti gli aspetti del percorso dell’acquirente. Si traduce nella loro visione del tuo marchio e influisce sui fattori relativi ai tuoi profitti”.

La comunicazione sul web degli utenti deve essere combinata con il tipo di esperienza che un consumatore si aspetterebbe di persona. Sono lontani i giorni della vendita asettica e brutale: proprio come i visitatori del sito web, gli utenti di posta elettronica si aspettano di essere trattati come un contatto prezioso sin dall’inizio.

Il dopo covid

“Anche in questo ambito COVID-19 ha accelerato la necessità di comunicazioni ponderate ed esperienze digitali che mettano le esigenze del cliente al centro della tua strategia” conclude Tim Watson. “Moltiplicata dalla diffusione del coronavirus, anche la domanda digitale è aumentata vertiginosamente per tutto il 2021. Ciò, a sua volta, ha portato a un massiccio aumento dell’adozione di strategie digitali secondo una ricerca di McKinsey condotta solo un paio di mesi dopo la pandemia. In effetti, dati recenti mostrano che siamo balzati cinque anni avanti nell’adozione del digitale per consumatori e aziende nel giro di circa otto settimane”.

Gli studi di Salesforce

Gli studi di Salesforce hanno anche illustrato il cambiamento sismico che abbiamo visto nel 2020, che tutti prevediamo continuerà nel 2021 e oltre:

Ricerca Salesforce – L’88% dei clienti si aspetta che le aziende accelerino l’iniziativa digitale a causa dell’evento di quest’anno. Gli studi hanno anche mostrato che il 68% dei clienti concorda sul fatto che COVID-19 ha aumentato le loro aspettative sulle capacità digitali dei marchi.

Chiaramente, nel corso del 2020 molti consumatori si saranno diretti online per fare acquisti per la prima volta. Per molti professionisti del marketing, l’obiettivo finale ora è emulare l’esperienza fisica dell’acquisto creando un’esperienza online davvero memorabile. Una fantastica CX, in sostanza, funge da catalizzatore lungo il percorso del cliente, aumentando la sua percezione del marchio. Ciò significa che la CX va ben oltre la semplice rimozione degli ostacoli tecnici nel corso della counicazione. Come spiega Kath Pay, un’ottima CX considera il tono di voce e la messaggistica, oltre a offrire di aiutare i clienti quando possibile.

Photo by Brett Jordan on Unsplash