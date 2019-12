Anni fa, molte criptovalute hanno respinto la tecnologia blockchain sottostante come una moda passeggera; una bolla che presto sarebbe scoppiata. Non avrebbero potuto essere più in errore, con la blockchain che si faceva strada verso una varietà di settori. I lavori di blockchain sono aumentati, ma come hanno rivelato nuovi rapporti, l'offerta non corrisponde alla domanda.

Che i lavori di blockchain siano in aumento non arriva come una novità. Sempre più aziende in tutto il mondo hanno ricercato e applicato blockchain nelle loro operazioni mentre cercano di posizionarsi per il successo nell'era del decentramento. Inizialmente, erano i grandi conglomerati come IBM, Deloitte e SAP che erano in blockchain. Questo principalmente perché lo sviluppo della blockchain era troppo costoso per le piccole imprese.

Tuttavia, questo sta lentamente cambiando, con strumenti blockchain plug-and-play più facili che colpiscono il mercato. Questi strumenti consentono alle aziende più piccole di integrare la blockchain senza dover sostenere tutti i costi di sviluppo, come i prodotti software-as-a-service. Il risultato è stato un aumento del numero di lavori blockchain.

Come riportato da dalla stampa internazionale, i lavori di blockchain non stavano solo aumentando più rapidamente di tutti gli altri lavori, ma offrivano anche il doppio dello stipendio medio negli Stati Uniti.

Nonostante la crescita della disponibilità di posti di lavoro, il numero di persone interessate a questi lavori sembra sorprendentemente diminuire. Un recente studio di LinkedIn ha dimostrato altrettanto.

L' Emerging Jobs Report 2020′ ha rivelato che gli sviluppatori di blockchain non erano nell'elenco dei primi 15 lavori emergenti negli Stati Uniti. Ciò attribuisce questo al calo dei prezzi delle criptovalute.

Il rapporto corrobora uno studio precedente del sito di lavoro Indeed. Lo studio ha scoperto che il numero di ricerche relative a cryptos e tecnologia blockchain era in calo da due anni. Questo nonostante il numero di lavori blockchain sia in costante aumento. Secondo Indeed, nell'anno 2018, c'era stata una variazione del 14% nella quota di ricerche di lavoro blockchain. Ciò è sceso dal 326% dell'anno precedente.

Nel 2019, è peggiorato, con il cambiamento annuale nella percentuale di ricerche di lavoro blockchain che è sceso per la prima volta negli ultimi quattro anni del 53%. Le ricerche in calo erano in netto contrasto con il numero crescente di posizioni disponibili. Il rapporto di Indeed ha indicato che tra il 2015 e il 2019, il numero di lavori blockchain è aumentato del 1,457%.

Con queste statistiche in mente, non c'è mai stato un momento migliore per entrare nel mercato blockchain.

In passato, i lavori di blockchain sono stati limitati a pochi paesi sviluppati, guidati da Stati Uniti e Cina. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la maggior parte dei lavori veniva offerta da grandi multinazionali. Mentre le aziende più piccole adottano la blockchain, la narrativa si sta spostando e questi lavori sono ora disponibili in tutte le regioni.

L'India, ad esempio, sta entrando nella blockchain. Il paese asiatico ora rappresenta il sesto numero più alto di brevetti blockchain.

Il numero di lavori correlati alla blockchain in India è in aumento. Un rapporto separato di LinkedIn sul mercato del lavoro indiano ha rivelato che lo sviluppatore di blockchain è stato il miglior lavoro emergente. La maggior parte dei lavori si trova nella capitale Nuova Delhi, Hyderabad e Bangalore, secondo il rapporto.

Non sorprende che le industrie bancarie e assicurative rappresentino il maggior numero di progetti blockchain, ma anche l'assistenza sanitaria, la logistica e la vendita al dettaglio stanno diventando sempre più blockchain.

In Africa, si stanno aprendo anche lavori blockchain. Mentre il continente si rivolge alla tecnologia per risolvere alcuni dei mali che hanno afflitto la sua gente per generazioni, come la proprietà della terra e la corruzione, gli sviluppatori di blockchain sono sempre più ricercati.

Le opportunità includono i processori di pagamento e rimessa di criptovalute come BitPesa e PayFast; società di sviluppo blockchain come Molecule e Linum Labs e scambi di criptovalute come Luno , Golix e Belfrics. Con l'interesse criptico per l'Africa che sale, il mercato diventerà solo più grande.