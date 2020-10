Le Colonne. Esce la canzone “Diciannove” … Diciannove come il tram

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —-

La canzone “DICIANNOVE”, per ilprogetto DICIANNOVE COME IL TRAM di ”Nicola Stivaletta. Racconto a tappe che ripercorre le fermate dello storico tram 19 di Roma.

“Diciannove come il tram, sussidiario romantico per chi vive a Roma”.

Se sei romantico, ami la nostalgia intrinseca di un viaggio sui mezzi di superficie e sei affezionato alla nostra grande e superba capitale, non puoi non conoscere “Diciannove come il tram”, il commovente progetto nato durante il lockdown dalla penna creativa di Nicola Stivaletta.about:blank

“Diciannove come il tram – sussidiario romantico per chi vive a Roma” è un racconto a tappe che ripercorre le fermate dello storico tram 19 di Roma, teatro delle esperienze di vita di molti giovani residenti e studenti fuori sede della capitale. Nicola Stivaletta

L’ispirazione è quella del periodo che Nicola ha trascorso a Roma; lui, inguaribile romantico, 29 anni, di Vasto, che si beava della compagnia della sua arte e della città, amplificata da una storia d’amore che ha seguito le tappe del tram 19 in quella che più che “la città eterna” diventa quasi “la città dell’eternità”, con le sue luci e le sue fermate che hanno ognuna un ricordo particolare, il reticolo dei quali forma il progetto.

“Diciannove come il tram” è qualcosa che non si è mai visto prima: un racconto, un romanzo, una canzone. Uno shop online tra i più romantici al mondo e una dichiarazione d’amore. Nato sui social e per i social, “Diciannove come il tram” è un percorso tortuoso alla ricerca dell’amore sulle note di una canzone che riverbera lungo le rotaie.

Per la gioia di tutti i romantici della Terra e dei 10.200 follower della pagina Instagram, dopo il racconto che ha dato origine a tutto (“Le ragazze della linea diciannove”), oggi è finalmente uscita l’omonima canzone che fa da colonna sonora del progetto. Scritta da Nicola Stivaletta e cantata da Le Colonne, duo indie-pop di Vasto, la canzone narra, come raccontato dallo stesso Nicola, “cosa significa essere giovani e innamorati, con lo sguardo perso e distratto nei quartieri più belli di questa città” ed essere tremendamente malinconici, mentre si guarda Roma dal finestrino del 19.

Spotify: https://open.spotify.com/track/7CjViwaAZp2HHFbARKRZkq?si=mabljnurTduKbgP7Of-k_A