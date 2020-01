Il numero di bancomat Bitcoin attivi in tutto il mondo è cresciuto di un impressionante 56 percento negli ultimi 12 mesi.

Sebbene la diffusione delle posizioni di trading di Bitcoin nel mondo reale non suggerisca necessariamente un aumento dei tassi di adozione, contribuirà a normalizzare ulteriormente Bitcoin agli occhi del pubblico.

Ora ci sono 6.387 sportelli automatici Bitcoin in tutto il mondo. Questa volta l'anno scorso, secondo i dati tratti da CoinATMRadar , il numero era di soli 4.102.

Guardando leggermente più indietro, il numero di bancomat Bitcoin è più che triplicato da gennaio 2018. Questa volta due anni fa c'erano solo 2.058 macchine.

The number of Bitcoin ATMs increased 56% during 2019 to 6,387. https://t.co/rnryPGzRWQ pic.twitter.com/jZKFEHaelh — Jameson Lopp (@lopp) January 1, 2020

La maggior parte dei bancomat Bitcoin del pianeta si trova ancora negli Stati Uniti. La sola nazione vanta ben 4.221 macchine, con un incremento rispetto a 2.296 dell'anno precedente.

È interessante notare che non tutte le nazioni hanno aumentato il loro numero di terminali di trading Bitcoin. L'Austria, ad esempio, ha iniziato il 2019 con 258 bancomat Bitcoin e ha chiuso l'anno con solo 184.

Il numero crescente di bancomat Bitcoin non fornisce alcuna indicazione sull'uso effettivo delle macchine e, sfortunatamente, le commissioni di negoziazione eccessive spesso addebitate limitano certamente l'utilità di queste macchine.

Un rapporto di CBS News affermava che il costo medio per l'utilizzo di uno dei terminali era di circa il nove percento nel 2017.

Probabilmente commissioni così elevate determineranno il prezzo della maggior parte degli utenti, ad eccezione di quelli che necessitano di denaro molto veloce per il loro Bitcoin o per coloro che provano la macchina semplicemente per la novità di esso.

Sebbene le commissioni possano limitare il loro effettivo utilizzo, la proliferazione delle macchine è vantaggiosa per l'industria dei Bitcoin.

La maggior parte del pubblico globale ignora ciò che Bitcoin è e c'è ancora uno stigma nella valuta digitale grazie alle sue prime associazioni con la criminalità.

I bancomat Bitcoin spostano la criptovaluta da apparizioni occasionali di giornali sul riciclaggio di denaro o lo spaccio di droga online e in varie attività in tutto il mondo.

L'esposizione ripetuta a Bitcoin in questo modo servirà a familiarizzare ulteriormente coloro che vedono i dispositivi con Bitcoin, indipendentemente dal fatto che li utilizzino o meno.