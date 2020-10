La telemedicina è morta

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

La tecnologia corre ma non il nostro mindset. Oggi si pensa ancora alla telemedicina per curare il “vecchietto” a casa. Con il 42% della popolazione mondiale ipertesa e 17 milioni di morti d’infarto l’anno in realtà possiamo fare parecchie cose in più.

Monitoraggio.

Tenere il paziente “sano” sotto controllo. Dall’adesione alla terapia “hai preso la pillola disgraziato?” alle misurazioni quotidiane della pressione raccolte da un database remoto connesso con un’intelligenza artificiale.

Non si dovrà andare uno o due volte l’anno dal medico a fare la “pesa” delle vacche per vedere come sta. Ma sistemi automatici, semplici per chiunque, tengono il paziente sotto controllo costantemente. Io amo i “vecchietti” ma anche loro stanno cambiando, mio padre 78 anni gira con il monopattino, grazie a Dio.

Ma se mio padre si “ferma” genera un perdita economica molto inferiore del 50enne con 50 dipendenti. Nel breve, nel medio e nel lungo periodo alla sua famiglia e probabilmente ad altre 50 famiglie.



Spesso ai funerali si sente dire ” … era scritto nel destino ..” ERA SCRITTO NELLE ANALISI ! Se qualcuno gliele avesse fatte fare e le avesse interpretate. Ma il 50enne con 50 dipendenti non ha tempo neanche per andare in bagno.

Molti non bevono per non urinare! Tra incazzature e disidratazioni la pressione arriva alle stelle.

La malattia del decennio è l’apnea notturna. Quando senti qualcuno russare e poi ad un tratto arriva il salvifico silenzio, ma dopo un pò ricomincia a russare. Quel silenzio significa che non respira, apnea, e poi ricomincia.

Se l’ASL scopre che hai l’apnea notturna con la patente “te ce fà er cartoccio pè é castagne”!

L’apnea notturna è una malattia neurologica gravissima, porta a colpi di sonno improvvisi o a morte istantanea, due eventi molto poco pratici mentre sei alla guida. Nel caso d’infarto da apnea notturna in molti casi il defibrillatore lo puoi usare per scaldare le castagne, il cuore non riparte.



Cerca pure DIRETTIVA 2014/85/UE

Esistono parecchi sfigmomanometri bluetooth. A me piace molto questo della Withings perché riesce a registrare anche il battito cardiaco fornendo immediati allarmi per differenti tipi di fibrillazione atriale.

Ecco perché considero la telemedicina morta, secondo me è nata la medicina elettronica, quella che raccoglie dati quotidianamente e li verifica costantemente automaticamente. Altrimenti tutti questi paroloni come Big Data o Intelligenza Artificiale per cosa li usiamo oltre alle speculazioni di Borsa?

Nel frattempo controlla la tua pressione.



Sergio d’Arpa

Visionary Entrepreneur – Owner and Founder of Klinik Sankt Moritz