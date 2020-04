La Carta Crypto di Visa e Fold che da il cashback fino al 10% degli importi spesi

L’adozione principale di Bitcoin sta ottenendo un impulso dal gigante delle carte di credito Visa Inc., che si è unito alla startup Fold per offrire una carta che guadagna premi denominati nella criptovaluta anziché miglia aeree o contanti.

Fino al 10% degli acquisti in contanti effettuati con la carta di debito in co-branding da Fold e Visa con sede a San Francisco sarà accreditata agli utenti in Bitcoin, ha dichiarato l’amministratore delegato di Fold Will Reeves.

Si aspetta che possa portare un’ondata di consumatori alla risorsa digitale più preziosa del mondo.

“Le persone non sono interessate a spendere Bitcoin in questo momento, ma sono interessate ad accumularlo”, ha detto Reeves in un’intervista. “Se le persone non comprendono ancora Bitcoin come denaro, certamente lo capiranno come una ricompensa migliore.”

L’approccio di Visa alla criptovaluta si è evoluto. Solo due anni fa si trovava in una rissa pubblica con lo scambio di Coinbase Inc. su questioni relative agli acquisti effettuati utilizzando le sue carte.

Quindi, a febbraio, Coinbase e Visa hanno annunciato la Coinbase Card , che consente agli utenti di spendere Bitcoin utilizzando la carta di debito Visa.

La partnership con Fold è stata annunciata oggi in una dichiarazione delle società e Reeves ha dichiarato che le carte dovrebbero essere emesse a luglio. Ha rifiutato di nominare le banche che sostengono la carta.

Bitcoin è una tecnologia stimolante per gli utenti al dettaglio, che devono creare un account in uno scambio e impostare un “portafoglio” virtuale per proteggere dagli hacker. Reeves ha affermato che la sua azienda sta lavorando per semplificare il processo.

Gli utenti di Fold hanno anche la possibilità di spendere Bitcoin all’interno del sistema aziendale per acquistare carte regalo denominate in dollari statunitensi presso aziende come Starbucks Inc. o Uber, ha affermato.

Posizionare i premi Bitcoin accanto a incentivi familiari come miglia aeree, punti fedeltà o contanti mostra una maturità nel modo in cui le persone stanno visualizzando le criptovalute, ha detto Reeves.

Bitcoin “entra nel pantheon dove è molto più vicino ai consumatori di tutti i giorni”, ha detto. “Fondamentalmente credo che ci siano più acquirenti che speculatori.”

Visa ha affermato che la partnership Fold fa parte del suo programma Fast Track, che incoraggia le fintech a lavorare con il colosso delle carte.