Il paradiso della blockchain sarà l’isola di Puerto Rico?

La quarta conferenza annuale CoinAgenda Caraibi si è tenuta a San Juan la scorsa settimana.

Investitori e imprenditori crittografici come Michael Terpin e Brock Pierce hanno fornito le loro idee come abitanti dell’isola. Mentre Puerto Rico si trova ad affrontare varie sfide uniche, l’industria blockchain rimane ottimista nel potenziale dell’isola.

Puerto Rico è più vicino a diventare il”paradiso cripto ” promesso una volta dalla blockchain agli imprenditori e agli investitori?

I partecipanti alla quarta conferenza annuale CoinAgenda dei Caraibi a San Juan lo pensano certamente.

Un mix di appassionati di criptovalute locali e turisti riuniti sull’isola alla fine della scorsa settimana per discutere del potenziale di Puerto Rico come hub di investimenti e industria blockchain.

La sua lista di oratori comprendeva luminari crittografici pesanti che hanno già speso molto tempo e denaro a Puerto Rico, come Michael Terpin – fondatore e CEO di Transform Group, che gestisce la conferenza CoinAgenda – e Brock Pierce, co-fondatore della società di sviluppo software EOS Block .uno.

Tra gli incentivi fiscali sulle criptovalute locali, gli sforzi per l’educazione alla programmazione incentrata sulla blockchain, gli sviluppi bancari di criptovaluta e gli sforzi filantropici, la comunità crittografica di Puerto Rico è convinta che l’isola possa essere un faro di innovazione per l’industria.

Ecco perché:

Secondo l’avvocato fiscale portoricano Giovanni Mendez, l’isola offre incentivi fiscali unici per gli imprenditori locali a seguito della legge 60 di Porto Rico.

Durante il suo discorso all’evento, Mendez ha affermato che questa iniziativa offre il vantaggio allettante di un’imposta sulle plusvalenze dello 0% sulle attività crittografiche.

I cittadini statunitensi che migrano verso l’isola per oltre la metà dei giorni dell’anno non hanno bisogno di rinunciare alla cittadinanza per qualificarsi, dal momento che Puerto Rico è una comunità degli Stati Uniti.

“Credo che gli incentivi fiscali stiano aiutando lo sviluppo economico. È necessario aggiungere una regolamentazione per la crescita del settore”, ha affermato Mendez.

Michael Terpin, che è stato uno dei primi investitori criptati a trasferirsi a Puerto Rico per partecipare al programma di sgravi fiscali sulle criptovalute, ha espresso allo stesso modo il suo ottimismo per l’isola.

Terpin ha dichiarato durante il suo evento CoinAgenda che crede che Puerto Rico possa riconquistare il titolo di Blockchain Island anche con una crescente concorrenza da parte di altri paesi esteri come Malta e Bermuda.

Le compagnie di mining di criptovalute sembrano essere d’accordo. Coinmint, la più grande operazione di mining di criptovaluta in Nord America, è all-in sull’isola: “Coinmint è un’entità di Puerto Rico e il nostro quartier generale si trova a Puerto Rico. La dirigenza senior dell’azienda si è trasferita sull’isola ”, ha dichiarato il direttore finanziario Michael Maloney all’evento.

Ma Puerto Rico deve affrontare alcune sfide, come ha spiegato il fondatore della prima e più grande società di private equity e venture capital di Puerto Rico, Advent-Morro Equity Partners, Cyril Meduna.

“Le aziende che vogliono stabilirsi a Puerto Rico finiscono per cercare programmatori in altri paesi a causa della mancanza di talento nella zona”, ha affermato Meduna, che si è trasferita sull’isola 20 anni fa dal Cile. “Stiamo lavorando alla creazione di una scuola di codifica full stack che contribuirà a costruire talenti umani e ridurre la dipendenza dagli incentivi fiscali”.

Oltre alla mancanza di talento locale, uno dei maggiori ostacoli che ha impedito la crescita del settore blockchain locale a Puerto Rico è stata la serie di disastri naturali, secondo Gail Nolan, principale stratega di Invest Puerto Rico. “I disastri hanno indotto le aziende a valutare possibili costi di fermo macchina e fattori di rischio”, ha affermato.

Nonostante i rischi, numerosi imprenditori e fondatori di startup rimangono incuriositi dal potenziale di Puerto Rico. Brock Pierce, ex bambino attore e co-fondatore di EOS Alliance Block.one, potrebbe essere la figura più nota nel settore delle criptovalute per migrare a Puerto Rico.

Durante la sua chiacchierata al fuoco in primo piano presso CoinAgenda, Pierce ha anche identificato alcune delle sfide che le aziende locali devono affrontare.

“Ho incontrato il governo locale e ho identificato l’incertezza normativa come motivo per cui più aziende non si sono trasferite sull’isola”, ha affermato. “Il fatto che il mercato locale non sia abbastanza grande ha reso difficile per le startup raccogliere fondi”.

Ciò è in linea con alcune delle domande che sono sorte nell’ultimo anno riguardo al futuro dell’isola come un paradiso per le criptovalute a seguito di un cambiamento nella leadership di Puerto Rico. Tuttavia, Pierce ha affermato di rimanere rialzista sul potenziale di crescita di Puerto Rico.