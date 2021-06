Il creatore del World Wide Web sta vendendo il codice sorgente come NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Il codice sorgente originale per il World Wide Web che è stato scritto dal suo inventore Tim Berners-Lee è in vendita da Sotheby’s come parte di un token non fungibile, con offerte a partire da soli $ 1.000.

Berners-Lee, un informatico nato a Londra, ha inventato il World Wide Web nel 1989, rivoluzionando la condivisione e la creazione di informazioni in quella che è considerata una delle invenzioni più significative da quando la stampa è apparsa in Europa nel XV secolo in Germania.

Il token non fungibile blockchain (NFT) di Ethereum firmato digitalmente, una risorsa digitale unica nel suo genere che ne registra la proprietà, include il codice sorgente originale, una visualizzazione animata, una lettera scritta da Berners-Lee e un poster digitale del codice completo dai file originali.

Gli NFT sono esplosi in popolarità negli ultimi mesi, anche all’asta. Un’opera d’arte esclusivamente digitale dell’artista americano Mike Winkelmann, noto come Beeple, è stata venduta per quasi 70 milioni di dollari da Christie’s a marzo.

“Perché un NFT? Bene, è una cosa naturale da fare… quando sei un informatico e quando scrivi codice e lo fai da molti anni”, ha detto Berners-Lee in una dichiarazione. “Sembra giusto firmare digitalmente il mio autografo su un artefatto.” In un’intervista con il Financial Times, paragona l’NFT a un libro autografato, il che mi fa immaginare quanto sarebbe più interessante questo progetto se avesse invece messo all’asta il codice su una scatola firmata di dischi magneto-ottici che sarebbe stato usato dal computer NeXT che usava per scriverlo.

I file contengono 9.555 righe di codice comprese le implementazioni dei tre linguaggi e protocolli inventati da Berners-Lee: HTML (Hypertext Markup Language), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e URI (Uniform Resource Identifiers).

Sono inclusi anche documenti HTML originali che hanno istruito i primi utenti del Web su come utilizzare l’applicazione.

Le offerte per l’NFT, un modo per affermare la proprietà di una risorsa digitale, partono da $ 1.000 in un’asta online indipendente intitolata “This Changed Everything” che si svolge dal 23 al 30 giugno.

Mentre lavorava presso il centro di ricerca sulla fisica europeo CERN nel 1989, Berners-Lee espose la sua visione per ciò che inizialmente chiamò “Mesh”.

Il suo capo all’epoca scrisse “vago ma eccitante” sulla copertina dell’articolo di Berners-Lee del 1989 “Gestione delle informazioni: una proposta”.

Berners-Lee nel 1990 stava costruendo un’applicazione che chiamò “WorldWideWeb”. È stata originariamente sviluppata in linguaggio di programmazione Objective C su un computer NeXT, fondata dal fondatore di Apple Steve Jobs dopo la sua cacciata da Apple.

“L’invenzione di Sir Tim ha creato un nuovo mondo, democratizzando la condivisione delle informazioni, creando nuovi modi di pensare e interagire e rimanere in contatto gli uni con gli altri”, ha affermato Cassandra Hatton, responsabile globale della scienza e della cultura popolare presso Sotheby’s.

“Negli ultimi secoli l’umanità ha visto una successione di cambiamenti di paradigma che ci hanno portato avanti nell’era moderna… ma nessuno ha avuto l’impatto sismico sulla nostra vita quotidiana come la creazione del World Wide Web”.