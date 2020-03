IBM contro il coronavirus Covid-19 lancia la competizione per gli sviluppatori di app

IBM ha annunciato oggi che amplierà la Call for Code Global Challenge del 2020, la sua competizione per sviluppatori, per includere un focus su COVID-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus che ha colpito oltre 250.000 persone.

Nella prossima settimana, prevede di rendere disponibili tre guide di avvio rapido per aiutare gli sviluppatori a creare app che affrontano specifiche aree COVID-19, compresa la comunicazione di crisi durante un’emergenza; modi per migliorare l’apprendimento remoto; e come ispirare le comunità locali cooperative.

Gli sviluppatori possono registrarsi per la sfida a partire da oggi per creare app con software open source basato su Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain e dati di The Weather Company.

IBM afferma che lavorerà con i team che creano le soluzioni più promettenti per costruirle, fortificarle, testarle e distribuirle attraverso il programma Code and Response della Linux Foundation.

“Stiamo lavorando con alcuni dei maggiori esperti mondiali per definire le esigenze più urgenti e fornire le risorse più utili”, ha affermato IBM in una nota. “Insieme, abbiamo il potere di utilizzare le ultime tecnologie in modi che abbiano un impatto umanitario immediato e duraturo nelle comunità locali e in tutto il mondo.

Grazie per aver risposto alla chiamata in questo momento senza precedenti nella nostra storia. ”

Le iscrizioni apriranno oggi e i vincitori del primo premio riceveranno $ 200.000 in contanti. Le guide di cui sopra saranno disponibili nella prossima settimana.

Come precedentemente annunciato, la Call for Code Global Challenge di quest’anno mirerà anche a promuovere soluzioni ai cambiamenti climatici e ai suoi effetti.

Starter kit sviluppati da Red Hat, JP Morgan Chase, Persistent Systems, Unity Technologies, NearForm e Johnson & Johnson – ognuno dei quali include una descrizione della soluzione di partenza, uno schema architettonico e un tutorial con codice di avviamento e materiali di riferimento – spiega i singoli problemi che le persone e le comunità si trovano ad affrontare, come la sostenibilità idrica, la sostenibilità energetica e la capacità di risposta alle catastrofi.

IBM afferma che creerà un “vasto ecosistema” di partner e fornitori di tecnologia per aiutare i partecipanti a completare le loro soluzioni. Ad esempio, l’API di localizzazione HERE consentirà agli sviluppatori di accedere a dati geospaziali, routing, geofencing e mappe interattive.

“[Gli argomenti nei kit sono] essenziali per arrestare e invertire i cambiamenti climatici e fondati su esigenze del mondo reale definite dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dal Framework Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi”, ha affermato IBM.

“[Questa è] una crisi urgente che ha il potere di compromettere la nostra salute, il nostro pianeta, la nostra sopravvivenza. Chiediamo a sviluppatori, data scientist e problem solver di rispondere alla chiamata. ”

L’innovativo Call for Code Global Challenge 2018 di IBM ha progettato dispositivi di rete mesh a energia solare che potrebbero essere impiegati in aree colpite da catastrofi naturali, come parti di Puerto Rico dopo l’uragano Maria.

E il vincitore del primo premio dell’anno scorso ha sviluppato una piattaforma di monitoraggio sanitario per i vigili del fuoco.