I tifosi della Juventus hanno preso le redini allo stadio Allianz e hanno avuto la loro voce in capitolo nel creare la colonna sonora di Cristiano Ronaldo e Co in campo.

L’anziana signora ha disputato una clamorosa vittoria per 4-0 sul Cagliari in Serie A lunedì, con Ronaldo che ha iniziato il 2020 con il botto e ha trovato il retro della rete in tre occasioni, prima che il sostituto Gonzalo Higuain aggiungesse un quarto.

Eppure ogni volta che la palla colpisce il retro della rete, il famoso stadio di Torino diventa momentaneamente britannico, mentre l’iconico inno di Blur Song 2 riverbera su tutti e quattro gli stand – come deciso dai tifosi.

I tifosi della Juventus hanno avuto il controllo del club per decidere il nuovo inno gol all’Allianz

Cristiano Ronaldo si è esibito in una tripletta durante una vittoria per 4-0 mentre Blur’s Song 2 esplodeva

Il grande successo del 1997 – amato dai fan per la sua associazione con i giochi per console di calcio della FIFA – è stato scelto dai sostenitori che hanno votato usando i “Fan Tokens” della Juventus su Socios.com, la prima app mobile al mondo basata su blockchain e votazione per sport e intrattenimento .

Negli ultimi otto anni il Chelsea Dagger dei Fratelli ha suonato ogni volta che la Vecchia Signora ha trafitto il retro della rete, ma il nuovo sistema di voto ha dato potere ai fan al fine di provocare il cambiamento.

Cosa è successo?

La Juve è passata sui social media per annunciare la selezione vincente del voto prima della partita di lunedì, durante la quale i fan hanno avuto il primo assaggio del sistema che ha dato i suoi frutti.

I sondaggi sono progettati in modo che non possano essere manipolati o sabotati poiché vengono elaborati utilizzando la tecnologia blockchain, che non può essere modificata.

Nelle ultime settimane i semplici sondaggi su Twitter per i fan sono stati visti essere facilmente manipolati dai sostenitori dei club rivali, dopo che un grande afflusso di fan del Liverpool online ha votato in Peter Crouch in vista del talismano Harry Kane nella squadra del Tottenham del decennio.

I fan ora hanno un maggiore elemento di controllo sui sondaggi gestiti dalla loro squadra, senza interferenze

COME FUNZIONA IL VOTO DI BLOCKCHAIN I fan acquistano gettoni da $ JUV tramite Socios , dando loro il potere di esprimere un voto nei sondaggi ufficiali dei tifosi. Ogni $ JUV costa circa € 2, con il prezzo oscillato in base al tasso di cambio di Chiliz $ CHZ – la criptovaluta digitale che alimenta il processo. La Juve e altri club sono pronti a rivelare argomenti di sondaggi futuri nel prossimo futuro, e i fan che desiderano votare e guadagnare premi possono acquistare $ JUV in anticipo.

I giganti italiani sono uno dei numerosi club europei d’élite che stanno aprendo la strada e utilizzano la tecnologia blockchain nella speranza di avvicinare la propria base all’azione.

Parigi Saint Germain, Atletico Madrid, Roma, West Ham e Galatasaray sono anche a bordo.

Si prevede che la Premier League vedrà la sua prima istanza del sistema di voto dei fan quando gli Hammers porteranno il controllo nelle mani dei propri fedeli.

Ai tifosi della Juve è stato dato un grande aiuto per il nuovo inno, mentre la loro squadra ha strappato un Cagliari sdentato per segnare quattro volte per mantenere il comando in Serie A, a pari punti con i rivali rivali dell’Inter.

I record sono crollati quando Cristiano Ronaldo è diventato il primo portoghese in assoluto a segnare una tripletta nella massima serie italiana , e così facendo è diventato solo uno dei due giocatori a colpire i tre magici in una partita durante le partite di Serie A,