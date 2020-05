fidistart di Fidinam va oltre il Covid-19 e porta La vostra azienda nel futuro

Integrare efficacemente software gestionale, shop online e CRM con i servizi contabili e amministrativi del Gruppo Fidinam con il nuovo servizio Fidistart.

▷ Se sei una Azienda che opera nel mondo della Blockchain e delle Criptovalute, hai già scoperto questi vantaggi?

La recente pandemia causata dal virus COVID19 ha mostrato la necessità di molti esercizi commerciali, di adeguare la propria offerta ai canali digitali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI e per ACQUISTARE I SERVIZI approfittando ora dell’interessante prezzo di lancio riservato: verificate l’offerta su www.fidistart.ch.

Anche le piccole realtà, hanno dovuto confrontarsi con la necessità di creare uno shop online o ancora inviare ai propri contatti aggiornamenti e novità tramite newsletter.

Purtroppo però, non tutte le aziende sono preparate a questo passaggio ed è per loro difficile sobbarcarsi l’onere di un progetto di tipo informatico di questa rilevanza.

Grazie alla partnership con un consorzio di produttori di software svizzeri, Fidigit, società del Gruppo Fidinam, è in grado di proporre alle micro aziende interessanti pacchetti di contabilità e amministrazione, oltre che l’implementazione e l’utilizzo di un moderno software gestionale, di un webshop e di un CRM.

In questo momento di difficoltà economica, ripartite con Fidistart.

Il vantaggio per l’azienda è importante: in pochi giorni sarà in grado di trasmettere offerte e fatture online, scansionare gli scontrini che diventano scritture contabili di rimborso spese in pochi secondi o ancora automatizzare la sincronizzazione fra fatture emesse e pagamenti ricevuti.

Inoltre, l’offerta o i prodotti dell’azienda saranno reperibili anche online con la gestione dell’assortimento dei prodotti.

Nel pacchetto è compresa anche l’assistenza qualificata dei consulenti del Gruppo per lo svolgimento di tutti i principali adempimenti societari e/o amministrativi.

Approfittate ora dell’interessante prezzo di lancio riservato: verificate l’offerta su www.fidistart.ch.