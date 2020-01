Il 5 gennaio, il presidente esecutivo di Bitcoin.com, Roger Ver, ha introdotto una soluzione mercantile di punti vendita (PoS) bitcoin ( BCH ) creata dalla startup Eletropay.

Il produttore di dispositivi crittografici PoS mira a rendere i pagamenti in criptovaluta semplici e sicuri “senza la necessità di utilizzare telefoni cellulari o computer”.

C’è un nuovo dispositivo point-of-sale di criptovaluta che è stato recentemente introdotto ai sostenitori di BCH dopo che Roger Ver di Bitcoin.com ha condiviso un video di un dispositivo PoS Eletropay personalizzato via Twitter.

Another Bitcoin Cash merchant solution being designed by the @PayEletro team.https://t.co/1hfr8Odid2 pic.twitter.com/QzdA0o6eZu — Roger Ver (@rogerkver) January 5, 2020

Il film, che dura poco più di un minuto, mostra l’ annullamento della confezione dell’unità Eletropay e come il dispositivo può facilmente creare una fattura in pochi secondi.

Il video è stato anche condiviso con gli abbonati al forum Reddit r / btc e numerosi fan di BCH hanno apprezzato le operazioni e il design del dispositivo.

“Davvero fantastico – Le transazioni sono velocissime”, ha affermato il noto sostenitore di BCH Mr. Zwets in risposta al video. Inoltre, l’host di Colin Talks Crypto ha pubblicato anche un video Youtube sul dispositivo Eletropay.

“Bitcoin Cash dimostra ancora una volta il suo valore nel campo dei pagamenti mercantili peer-to-peer”, spiega la descrizione del film.

I dispositivi PoS crittografici Eletropay sono disponibili sul sito Web dell’azienda eletropay.com e le macchine supportano anche BCH , DASH , BTC , LTC e Wechat Pay e Alipay.

La società afferma che il prodotto presenta vantaggi significativi rispetto ai dispositivi PoS della concorrenza come un pannello amministrativo, che consente agli utenti di guardare le transazioni eseguite in tempo reale. I commercianti di Eletropay PoS possono anche accedere al supporto tecnico dal pannello amministrativo.

Il software di amministrazione offre inoltre ai proprietari la possibilità di configurare e riconfigurare le impostazioni desiderate con il supporto della configurazione remota. Al momento della pubblicazione, la società afferma di aver distribuito 2.600 macchine finora, in sei paesi.

Il prezzo criptovalute Eletropay può variare in base al numero di unità ordinate. Una singola unità costa all’incirca $ 220 ma il prezzo diminuisce se qualcuno acquista 100, 200, 500 e 1.000 unità in lotti.

Eletropay vende anche 100 cards che possono essere utilizzate per pagare con un dispositivo invece di utilizzare il portafoglio di uno smartphone.

La startup ha anche una guida che insegna alle persone come accettare pagamenti crittografici utilizzando il dispositivo PoS e come vendere criptovalute con una macchina Eletropay.

Ad ottobre, la squadra di Eletropay è apparsa nel 16 ° episodio della quarta stagione di Shark Tank Brasile. La società notò all’epoca, crede nel futuro delle criptovalute e amplierebbe le sue operazioni concentrandosi sul 2020.

Durante la conversazione sul subreddit r / btc, un individuo ha chiesto cosa è successo al dispositivo Minipos centrico BCH. Notizie.Bitcoin.com ha riferito sugli sviluppi di Minipos a marzo 2018 ma da allora il progetto non ha visto molti aggiornamenti.

Secondo l’utente Reddit u / simon-v, i creatori del progetto Minipos hanno deciso di chiudere. “I miei compagni sono stati scoraggiati dalla mancanza di domanda e hanno deciso di chiudere il negozio”, ha scritto u / simon-v nel thread del video Eletropay.

Un altro utente di Reddit ha spiegato di aver usato Eletropay PoS prima di vedere il video pubblicato. “Ho usato questo dispositivo per molte altre criptovalute (sembra che questa società stia etichettando il loro prodotto in bianco)”, ha scritto l’individuo. “L’unico vantaggio è che stampa le ricevute fisiche, che è molto importante per molti clienti in una situazione PoS”, ha aggiunto.

