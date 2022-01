Da oggi è possibile supportare la più antica e consolidata organizzazione italoamericana anche dall’Italia

L’Order Sons and Daughters of Italy in America, ha reso disponibile anche per l’Italia una modalità d’iscrizione online, denominata “members at large” che permette di sostenere la comunità italoamericana.

L’iscrizione annuale di 35 dollari, sebbene non permetta di partecipare attivamente alla vita associativa dell’Organizzazione, permette comunque di sostenerne le attività e di ricevere periodicamente il magazine cartaceo “Italian America” comodamente a casa propria.

Per sottoscrivere la membership at large, basta semplicemente collegarsi al sito: https://www.osia.org/membership/become-a-member/

La conduzione dell’OSDIA è stata affidata all’avvocato penalista di Morris County (NJ) Robert A. Bianchi, che ha prestato giuramento, il 14 agosto, come 38esimo presidente nazionale dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA), la più antica e consolidata organizzazione a supporto dei cittadini americani di discendenza italiana.