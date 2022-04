Cybersecurity: ReSOC, One SOC to Rule Them All

Cybersecurity

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Obiettivo: garantire i massimi livelli di sicurezza informatica per le infrastrutture IT aziendali

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how(DESK) Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT) e Mediatech, società del Gruppo Relatech, annunciano il lancio del nuovo servizio di Security Operation Center, ReSOC, ideato e sviluppato dal Gruppo Relatech con l’obiettivo di garantire i massimi livelli di sicurezza informatica per una protezione costante, totale e completa delle infrastrutture IT aziendali.

Cybersecurity. One SOC to Rule Them All

In occasione dell’evento di lancio del servizio ReSOC intitolato “One SOC to Rule Them All”, tenutosi ieri 12 aprile, si è mostrato come il SOC possa aiutare i clienti a gestire e prevenire tutte le esposizioni di sicurezza e i tentativi di intrusione, e a conoscere i vantaggi derivanti dalla scelta di dotarsi di sistemi di protezione in tema cybersecurity.

La creazione del SOC rappresenta il coronamento di un percorso intrapreso da Relatech già da diversi anni nel mondo della cybersecurity. Oggi, il Gruppo Relatech si pone come player di riferimento in questo ambito proponendo i propri servizi ad aziende di ogni dimensione con strumenti e competenze in grado di garantire tempi di risposta e livelli di servizio di livello enterprise.

Pasquale Lambardi

“La mission del Gruppo Relatech è proprio quella di accompagnare il cliente nella sua strategia di digital innovation, grazie alla fornitura di servizi e soluzioni digitali che noi definiamo essenziali per una crescita sostenibile e ai continui investimenti che il Gruppo fa nell’ambito della ricerca e dello sviluppo” afferma Pasquale Lambardi, Presidente e CEO diRelatech.

In questi mesi abbiamo assistito a una crescente domanda del mercato in ambito soluzioni di cybersecurity: se da un lato la situazione pandemica ha accelerato la digitalizzazione, dall’altro però ha aumentato significativamente il rischio di frodi via Internet e le metodologie con le quali queste vengono praticate. Oggi, si richiede sempre di più la necessità di servizi gestiti e un monitoraggio attivo degli stessi.

Cybersecurity. ReSOC

E ReSOC è, infatti, la soluzione a questa domanda di mercato poiché mette in campo delle contromisure per proteggere le aziende, le persone o le reti dagli attacchi digitali. Dotato di una control room ai massimi livelli di sicurezza che offre servizi gestiti di MDR (Managed Detection and Response) e EDR (Endpoint Detection and Response), ReSOC non si occupa solo 24/7 del monitoraggio, ma gestisce anche operazioni centralizzate di sicurezza, orchestra le attività di risposta agli incidenti, limita gli interventi manuali attraverso tecnologie innovative ex. SOAR, propone un servizio modulabile alle reali esigenze del cliente, ed offre Livelli di servizio (SLA) personalizzabili.

Giuseppe Dominoni

“Siamo qui oggi per rispondere ad una richiesta di mercato crescente e ReSoc si inserisce nell’ambito del piano strategico del Gruppo Relatech in ambito sicurezza; è quella soluzione tecnologica competitiva che ci permette di combattere le nuove minacce cibernetiche” dichiara Giuseppe Dominoni, CEO di Mediatech (Gruppo Relatech).

Foto di copertina. Ph credits jefferson-santos-9SoCnyQmkzI-unsplash