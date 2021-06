CYBERSECURITY, IL GRUPPO RELATECH RAFFORZA LA PARTNERSHIP CON CYNET

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

IL GRUPPO RELATECH SI QUALIFICA COME GOLD PARTNER CON CYNET, SOCIETA’ LEADER MONDIALE NELLA CYBERSECURITY

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution knowledge (D.E.S.K.) e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che la sua controllata Mediatech ha ottenuto la certificazione di “Gold Partner”, il livello più elevato di partnership riservato a qualificati operatori a livello worldwide, di Cynet 360, la prima piattaforma al mondo di protezione autonoma dalle violazioni che consolida e automatizza monitoraggio e controllo, prevenzione e rilevamento degli attacchi e orchestrazione della risposta.

Cybersecurity, la certificazione

La qualifica è stata ottenuta dopo un intenso percorso di formazione tecnica e commerciale reso accessibile grazie alla solida partnership e alla condivisione con Cynet di un ambizioso piano di espansione dopo aver valutato la capacità di Mediatech di erogare servizi ad alto valore aggiunto anche ai clienti enterprise.

Tale qualifica permetterà a Mediatech di beneficiare dell’ecosistema Cynet in termini di anticipazione delle nuove funzionalità di prodotto e relative strategie correlate ed allo stesso tempo contribuire all’attività di ricerca e sviluppo che permetterà di offrire ai clienti soluzioni sempre all’avanguardia tecnologica.

La certificazione ottenuta è la testimonianza che il Gruppo Relatech si sta affermando quale primario operatore nel settore della cybersecurity e grazie ai servizi integrati nella piattaforma digitale e cloud based RePlatform, attraverso i moduli ReData e ReSec, è in grado di offrire al cliente soluzioni ai massimi livelli di avanguardia tecnologica per proteggere il valore aziendale anche grazie a innovative tecnologie basate su artificial intelligence, machine learning, cognitive computing e blockchain in grado di analizzare dati in passato non considerati e di innovare i processi di security intelligence.

Silvio Cosoleto e Giuseppe Dominoni

Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech e Giuseppe Dominoni AD di Mediatech: “Il rafforzamento della partnership con Cynet, dopo pochi mesi dall’avvio della collaborazione è la testimonianza della capacità del Gruppo di sapersi muovere nell’ambito dei servizi di cybersecurity quale operatore di primario standing. Abbiamo ottimi riscontri sia dai clienti storici sia dalla nuova clientela che stiamo acquisendo e alla quale siamo in grado di offrire soluzioni sempre più articolate e con i massimi livelli di sicurezza in uno scenario dove gli attacchi informatici sono aumentati esponenzialmente e rappresentano uno dei principali rischi aziendali.

Il Gruppo si sta muovendo rapidamente per offrire un’unica soluzione in termini di sicurezza informatica, centralizzando in un unico spazio tutte le informazioni aziendali per analizzarle e, in caso di minaccia, intervenire bloccando il cyber attack e attivando piani di disaster recovery. In un contesto di offerta molto frammentata Relatech è altresì in grado di scegliere le migliori soluzioni ampliando il proprio ecosistema con partners come Cynet, ed integrando la tecnologia nella piattaforma RePlatform in modo da offrire ai clienti un’unica soluzione.

Andrea Zani

Andrea Zani, Country Manager di Italia, Spagna e Portogallo di Cynet: “Quando abbiamo pensato al programma Gold, avevamo in mente proprio aziende preparate, verticali nel mondo Cybersecurity e con capacità di investimento. I requisisti non sono banali, non basta avere risorse, dobbiamo preparare le avanguardie di un sistema difensivo da costruire”.

Relatech

Relatech (ticker RLT ISINIT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.), quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un’ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

Mediatech

Mediatech, nata nel 2001 e parte del Gruppo Relatech dal 2020, è specializzata nelle moderne tecnologie di frontiera Cybersecurity e Cloud. Si propone al mercato con un’ampia suite di servizi e soluzioni per la sicurezza informatica quali infrastrutture IT, GDPR, Data Management, Incident response, Forensic, Compliance, realizzando inoltre progetti in ambito Cloud in tutte le sue declinazioni, privato, pubblico, ibrido e iperconvergente. Mediatech accoglie nel proprio ecosistema importanti partnership tecnologiche con società leader di mercatodi standing internazionale.