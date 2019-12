Milioni di giocatori sono impegnati in giochi online come sparatutto, MMORPG e altri generi di gioco: molti di loro potrebbero prima o poi smettere di “giocare” a giochi online e piuttosto di “lavorare” in questi mondi virtuali. La capacità unica di Bitcoin SV di eseguire micro-transazioni a basso costo e la sua scalabilità consente ai giochi online di diventare una fonte di reddito per i giocatori.

Il gioco d'azzardo online come parte del gioco online è strettamente collegato al denaro reale. L'unico scopo del gioco d'azzardo online è giocare con denaro e non solo per piacere. Al Sigma 2019 a Malta, Bitcoin SV è stata già presentata come un'opportunità per il gioco d'azzardo online .

I vantaggi offerti da Bitcoin SV per i giochi online sono evidenti: scalabilità illimitata, transazioni istantanee, rispetto delle normative e trasparenza per i giocatori. Con questo, Bitcoin SV aumenta l'efficienza per i giochi online, che di per sé è un enorme punto di svolta.

Tuttavia, questo non cambia il gioco d'azzardo online nella sua natura. Bitcoin SV sta cambiando il gioco online nella sua natura, e dobbiamo prestare attenzione a questo cambio di paradigma proprio ora.

Un gioco è definito come una forma di gioco, che può essere descritta come qualsiasi interazione tra i partecipanti per divertimento. Giocare significa fare qualcosa non per motivi di guadagno, ma per divertimento. Fino ad ora, il gioco online funziona da persone che si impegnano per piacere e nient'altro. Il lavoro invece è definito come azioni intraprese per ottenere un reddito.

Quindi, ogni volta che le persone si impegnano in giochi online allo scopo di guadagnare denaro, non si tratta più di giochi online, ma di lavoro online in un gioco come l'ambiente. Con l'uso di Bitcoin SV, i giochi online sono in grado di trasformarsi in lavoro online.

I giochi online e i soldi sono già collegati in modo mainstream con il business degli eSports, giochiamo su YouTube e i giocatori trasmettono in streaming i loro giochi dal vivo su Twitch. Tutti questi tipi di monetizzazione dei giochi online sono però inefficienti e persino sfruttatori.

I giocatori di eSports, Let's plays e su Twitch non vengono mai pagati direttamente per il loro talento e abilità. Gli eSports si basano sui ricavi degli sponsor e della pubblicità, Let's plays e Twitch, in quanto i modelli di business funzionano principalmente sulla sola pubblicità.

La pubblicità e la sponsorizzazione possono essere intese come distorsioni del mercato, perché i giocatori e gli spettatori non sono collegati direttamente dal denaro, ma da terze parti: sponsor e inserzionisti. Questo è il caso perché non c'è alcuna possibilità per i giocatori online professionisti di essere effettivamente pagati in micro-pagamenti dai loro fan e follower.

I terzi traggono profitto da questa mancanza di micropagamenti e subirebbero un enorme declino di pertinenza non appena i micropagamenti nei giochi online saranno abilitati.

In che modo Bitcoin SV può aiutare il gioco online

Negli eSport, i giocatori sono impegnati in denaro e devono ancora fidarsi di una terza parte: gli sviluppatori di giochi e i loro sistemi prevalentemente basati su cloud per calcolare tutte le azioni fatte in maniera affidabile.

Questo può essere giusto, ma è ancora un sistema basato sulla fiducia senza la possibilità di controllare effettivamente i calcoli effettuati dietro le quinte. I giocatori di eSports quindi dipendono dalla sincerità dei creatori di giochi.

Questa dipendenza può essere ridotta utilizzando Bitcoin SV per eSport e giochi online in generale, come mostrato di seguito in un secondo.

Mentre eSports e Let's plays / Twitch sono solo per giocatori online di grande talento, Bitcoin SV consentirà di guadagnare denaro reale impegnandosi in giochi online anche per i giocatori dilettanti e allo stesso tempo ridurrà le distorsioni del mercato causate dalla pubblicità e dalle industrie sponsor.

Ed è qui che diventa eccitante.

I segni di questo nuovo paradigma del gioco online potrebbero già essere stati osservati già alla fine del 2017, quando è stata lanciata l'applicazione basata su Ethereum “CryptoKitties”. In questo gioco, i giocatori sono stati in grado di acquistare, vendere, collezionare e persino allevare gatti virtuali.

Gli sviluppatori hanno beneficiato di una certa percentuale di ogni transazione in ETH e alcuni dei gatti virtuali negoziabili hanno guadagnato un serio apprezzamento dei prezzi abbastanza velocemente. Le persone in realtà non stavano giocando a questo gioco, ma stavano lavorando in questo gioco facendo soldi veri.

Tuttavia, a causa della mancanza di scalabilità in Ethereum , CryptoKitties ha causato un enorme rallentamento della blockchain di Ethereum e aumentato notevolmente le commissioni di transazione per tutti gli utenti di Ethereum. Ciò non sarebbe accaduto se CryptoKitties fosse stato lanciato su Bitcoin SV.

Caso in questione: CryptoFights

Un progetto più serio di gioco online che utilizza la blockchain è il prossimo CryptoFights di Kronoverse. In CryptoFights, i giocatori combattono gli altri in tempo reale per denaro.

Basato su Bitcoin SV, i giocatori non devono fidarsi del codice dietro CryptoFights, ma usano la trasparenza fornita dalla blockchain per ogni mossa del gioco. Non è più possibile fare affidamento su alcun calcolo basato sul servizio cloud effettuato dagli sviluppatori del gioco.

Inoltre, il gameplay non è solo trasparente, ma memorizzato nella blockchain di Bitcoin SV per sempre: la cronologia dei giochi viene registrata durante il gioco.

Ciò consente ai giocatori e ai fan di rivedere effettivamente i combattimenti completati in futuro senza fare affidamento sui record video della partita. Nel gioco gli oggetti saranno anche legati alla blockchain, dando l'opportunità di diventare reali asset digitali negoziabili di valore in futuro.

CryptoFights consente ai giocatori di guadagnare denaro vincendo contro altri, il che significa anche che sei effettivamente a rischio di perdere denaro impegnandoti in questo gioco. Non è più un gioco, ma una nuova forma di lavoro in un gioco online.

Non solo i giocatori che lavoreranno in questo gioco, ma anche i regolatori e le autorità apprezzeranno i meccanismi di trasparenza e audit di CryptoFights. Ogni volta che i giocatori guadagnano o perdono denaro, le autorità fiscali saranno facilmente in grado di monitorare o controllare se necessario.

La beta chiusa di CryptoFights era disponibile per gli utenti Android dal 16 al 19 dicembre. A differenza di CryptoKitties, che si basava sulla blockchain Ethereum non scalabile e quindi instabile, CryptoFights è stato costruito esclusivamente su Bitcoin SV, godendo di tutta la scalabilità e stabilità della blockchain Bitcoin SV.

Kronoverse non ha scelto Bitcoin SV per caso, ma proprio per questa ragione è stato in grado di utilizzare un protocollo stabile che non sarà modificato o inutilizzabile in futuro, rendendo possibile agli sviluppatori di giochi di pianificare a lungo termine e investire risorse di conseguenza.

CryptoFights è solo l'inizio. I giocatori lasceranno il loro ruolo di “perditempo” o dilettanti e passeranno a un nuovo tipo di lavoro online impegnandosi in giochi online basati su Bitcoin SV.

Ciò comporta possibilità e rischi allo stesso tempo, poiché i giocatori saranno in grado di guadagnare e perdere denaro partecipando. Tuttavia, i giochi online sono facilmente accessibili a miliardi di persone e molti di loro in questo momento non sono in grado di realizzare un reddito decente nel normale spazio di lavoro, quindi potrebbero finalmente guadagnare denaro direttamente giocando ai giochi online.

Questo è un cambio di paradigma e aumenterà la rilevanza di Bitcoin SV da ora in poi.