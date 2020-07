Come le assicurazioni remunerano le azioni con valuta digitale.

A luglio e agosto, la compagnia assicurativa Daido Life Insurance sta eseguendo una proof of concept (PoC) per una valuta digitale a marchio Daido Life .

Il processo coinvolge 100 dipendenti di Daido Life che deterranno la valuta in un portafoglio digitale, utilizzeranno i soldi per acquistare oggetti e potenzialmente ricevere monete in base al loro comportamento.

Dal punto di vista dell’assicuratore di vita, sono desiderosi di mantenere i loro clienti il più sani possibile.

Quindi questo potrebbe fungere da incentivo. Ad esempio, il portafoglio potrebbe essere collegato a un’app di salute e potrebbe accumulare monete in base al conteggio dei passi giornaliero.

L’obiettivo finale è quello di testare l’uso della valuta per la raccolta di premi assicurativi e indennità.

Il partner tecnologico è DeCurret, che gestisce uno scambio di valute virtuali e spera di commercializzare la sua piattaforma blockchain di valuta digitale white label per l’utilizzo da parte di altre aziende. La startup ha un capitale totale di 11,4 miliardi di Yen ($ 106 milioni).

Daido Life, membro del gruppo assicurativo T&D, ha investito in DeCurret a luglio 2019 nell’ambito di un finanziamento di 3,4 miliardi di yen ($ 31 milioni).

In uno “pseudo” scambio di titoli di capitale nell’aprile di quest’anno, sono stati emessi 2,75 miliardi di yen ($ 25 milioni) di capitale a Internet Initiative Japan (IIJ), all’ISP giapponese e al maggiore azionista della società. Il presidente e CEO di DeCurret, Kazuhiro Tokita, ha trascorso otto anni presso IIJ prima di fondare DeCurret nell’aprile 2018.

Al momento della raccolta fondi di luglio 2019, DeCurret ha chiarito che era interessato alla valuta digitale, non solo alla valuta virtuale, il termine associato alle criptovalute in Giappone. In particolare, l’attenzione è rivolta all’integrazione di transazioni e insediamenti.

Altri investitori DeCurret includono Sumitomo Life Insurance, Meiji Yasuda Life Insurance, società di telecomunicazioni KDDI, società di apparecchiature per telecomunicazioni Enecom, società di gioco d’azzardo e intrattenimento Konami, Chubu Electric, Matsui Securities, società di sicurezza Alsok, Toppan Stampa e conglomerato di trasporti Hankyu Hanshin Holdings.