Come la Blockchain rivoluziona l’industria del cioccolato

L’industria del cioccolato vale quasi 10 miliardi di dollari all’anno. Sorprendentemente, i commercianti di cacao riforniscono la maggior parte della fornitura di cacao solo da due paesi, il Ghana e la Costa d’Avorio .

Milioni di agricoltori coltivano cacao in piccole aziende agricole. I tre maggiori commercianti di cacao acquistano quasi tutti i fagioli.

Tuttavia, prima che i semi vengano venduti a questi commercianti, il cacao si fa strada attraverso la catena di approvvigionamento del cacao estremamente complicata.

La maggior parte degli agricoltori non può trasportare il loro cacao al porto, quindi vendono il loro cacao a una pista. Il pisteur acquista il cacao dagli agricoltori e lo trasporta più vicino al porto.

Lungo la strada, il cacao potrebbe essere venduto a braciole di dimensioni diverse o altre terze parti prima che arrivi finalmente al porto.

Lì, il cacao viene venduto agli esportatori che vendono il cacao ai commercianti di cacao che controllano efficacemente il mercato.

Problemi con la catena di approvvigionamento del cacao

La catena di approvvigionamento del cacao mantiene sistematicamente gli agricoltori in povertà. Sfortunatamente, gli agricoltori non hanno alcun controllo sul prezzo del loro cacao.

Per questo motivo, molti agricoltori vivono in condizioni di povertà e devono ricorrere a misure estreme per nutrire le loro famiglie. Molti agricoltori coltiveranno illegalmente cacao su terreni forestali protetti.

Di conseguenza, la Costa d’Avorio ha perso l’85% delle sue foreste protette dal 1990.

L’industria del cacao sostiene anche la schiavitù. Si stima che oltre 30.000 bambini vengano trafficati per lavorare nell’industria del cacao. Gli agricoltori sono poveri e la coltivazione del cacao richiede molto lavoro.

Ancora oggi, i metodi per la raccolta e la lavorazione del cacao nelle fattorie non si sono evoluti. Sorprendentemente, gli agricoltori raccolgono ancora il cacao usando solo un machete.

Gli agricoltori non hanno soldi per investire in macchinari o pratiche di coltivazione più sostenibili. Sfortunatamente, ciò si traduce in schiavitù, deforestazione e povertà sistematica.

Regolamenti e perché falliscono

Normalmente i regolamenti per mantenere più alto il prezzo dei fagioli falliscono. Il consiglio di cacao del governo Ivoiriano fissa il prezzo delle fave di cacao.

Questo prezzo è chiamato prezzo di apertura della fattoria e varia a seconda dell’offerta e della domanda del mercato.

Sfortunatamente, il prezzo della fattoria non è regolamentato.

Spesso il pisteur acquista il cacao con uno sconto in quanto serve da intermediario e l’agricoltore non ha modo di trasportare il cacao per ottenere un prezzo migliore.

Anche se il prezzo alla fattoria è stato regolato, non è ancora un salario di sussistenza.

La soluzione Blockchain

Il più grande problema con l’industria del cioccolato è la catena di approvvigionamento.

Per fortuna, la blockchain è una soluzione comprovata per la gestione della catena di approvvigionamento.

Fortunatamente, le aziende del settore del cacao hanno ora la possibilità di rintracciare le loro fave di cacao dalla fattoria alla barretta di cioccolato usando la tecnologia blockchain.

Sfortunatamente, pochissimi giocatori controllano l’industria del cioccolato, quindi la nuova tecnologia non è facile da introdurre.

La Blockchain per il cioccolato di Tony Chocolonely

Una società sta cercando di porre fine alla schiavitù nell’industria del cioccolato.Tony’s Chocolonely sta usando la tecnologia blockchain per tracciare ogni lotto di fagioli.

Per curare la catena di approvvigionamento, Tony paga il 40% in più rispetto al prezzo della fattoria.

Poiché Tony sa da quali agricoltori ottengono i loro fagioli, possono pagare un extra per premiare quegli agricoltori utilizzando pratiche commerciali sostenibili e sicure.

La tecnologia blockchain gestisce la catena di approvvigionamento assegnando un numero di lotto univoco a ciascun lotto di fagioli e tiene traccia di tali fagioli lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Per ora, la tecnologia blockchain non è del tutto pronta per l’uso.

Tony prevede che ci vorranno altri tre o cinque anni prima che l’aspetto blockchain del loro Beantracker diventerà redditizio per le operazioni commerciali.

Nel 2012 la società ha collaborato con Barry Cellebaut, il più grande produttore di cioccolato.

Si spera che, con questo importante partner, Tony e la propria tecnologia blockchain possano iniziare a trasformare la catena di fornitura rotta dell’industria del cioccolato.