Come la Blockchain fornisce una soluzione per il settore agricolo

Il concetto di criptovaluta e tecnologia blockchain sta rivoluzionando i settori di attività in tutto il mondo. Dopo aver dimostrato i suoi benefici per il settore della tecnologia finanziaria, il settore FMCG e la catena di approvvigionamento, il concetto di monete digitali si sta rivelando molto utile per il settore agricolo.

Gli agricoltori sono particolarmente avvantaggiati dal Bitcoin in quanto possono utilizzare la moneta digitale per vendere i loro prodotti in aree remote attraverso i propri confini e paesi.

Prendi l’esempio della comunità agricola in Argentina. Attraverso il sito web chiamato Tierra Buena, gli agricoltori sono in grado di vendere i loro prodotti biologici senza l’interferenza di alcun guardiano o intermediario e anche a una base di clienti più ampia a prezzi interessanti.

Maggiore portata e accesso

È davvero un umile promemoria dell’utilità di Bitcoin, che sta creando opportunità economicamente valide per l’importante sezione della società – The Farming Community.

Usando la valuta digitale, gli agricoltori hanno la libertà di scegliere i propri acquirenti in modo indipendente, il che, a loro volta, significa che ottengono una buona parte dei loro profitti tornando in tasca.

A differenza del modo tradizionale in cui la maggior parte del margine risale agli intermediari, il pagamento tramite criptovaluta ha aperto una vasta possibilità per gli agricoltori in Argentina.

Crypto Coffee Coin

Uno degli esempi specifici di integrazione crittografica nella catena di approvvigionamento è legato alla moneta del caffè crittografico, un concetto utilizzato dagli agricoltori in Brasile.

La moneta Crypto Coffee è una moneta digitale ancorata al caffè e può essere utilizzata per acquistare una gamma di prodotti / servizi relativi alle attrezzature agricole.

Con l’aiuto della moneta di Crypto Coffee , gli agricoltori sono stati in grado di accedere ai fondi necessari per i buoni prodotti del caffè. Inoltre, la moneta digitale può essere utilizzata anche per acquistare gli oggetti della routine quotidiana.

Questa alternativa è diventata popolare tra la comunità agricola in pochissimo tempo e il progetto sta anche allargando il suo raggio d’azione per includere fornitori e commercianti per una catena di approvvigionamento senza soluzione di continuità e le vendite dei prodotti.

Blockchain e la sua utilità

Dietro le quinte, aiutare l’intera trasformazione è la tecnologia blockchain. È una tecnologia che alimenta le monete digitali.

Sulla blockchain, le transazioni sono registrate su una piattaforma digitale e grazie alla sua natura criptica decentralizzata, il record disponibile non può essere modificato.

Con l’aiuto della blockchain, è possibile verificare l’autenticità delle transazioni e questo porta conforto e fiducia a tutte le parti interessate coinvolte nel processo.

Conclusione

Lentamente e costantemente, le persone si stanno svegliando al potenziale della criptovaluta.

Mentre un insieme di vantaggi viene realizzato sotto forma di opportunità di investimento e rendimenti redditizi che alcune piattaforme come Bitcoin-Rechnerbit-qt.com possono offrire, un altro insieme di vantaggi viene realizzato da persone che hanno un background più umile.

La comunità agricola può sicuramente beneficiare dell’adozione della criptovaluta in quanto ciò li libererà dalle grinfie di intermediari o guardiani che hanno tenuto in ostaggio gli agricoltori per molto tempo.