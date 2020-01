Bitcoin ( BTC ) è arrivato a Burger King in Venezuela mentre una nuova partnership apre i pagamenti di criptovaluta nella catena di fast food.

Confermato in un tweet il 30 dicembre, una singola filiale Burger King nell'area di Sambil di Caracas ora accetta Bitcoin, insieme a altcoin Ether ( ETH ), Litecoin ( LTC ), Binance Coin ( BNB ) e Dash ( DASH ) come stablecoin Tether ( USDT ).

Altcoins, Tether si uniscono al BTC

Un totale di 40 località seguiranno l'esempio nel 2020, secondo un post del blog dei dirigenti di Dash sulla mossa.

Cryptobuyer è una startup mercantile di criptovaluta con base a Panama che gestisce anche una flotta di sportelli automatici Bitcoin . Offre la conversione di fondi di criptovaluta per le imprese, che poi paga in valuta legale.

“Siamo lieti di annunciare la nostra alleanza commerciale con @BurgerKingVE”, recita la parte del tweet dell'azienda.

Il Venezuela continua a soffrire di gravi turbolenze economiche, dando vita a sforzi per incrementare l'utilizzo della criptovaluta. Il governo ha evitato i metodi di pagamento senza confini, imponendo pesanti restrizioni all'accesso alle valute estere.

Invece, Petro , la criptovaluta sostenuta dallo stato altamente controversa, è l'arma ufficiale scelta per combattere la crisi. Come riportato da Cointelegraph, Petro è ora l'unica valuta accettata per alcuni servizi essenziali, come i passaporti.

Vera adozione o cena per cani?

Nel frattempo Burger King Venezuela ha smesso di riconoscere pubblicamente la sua incursione crittografica. Negli ultimi anni, l'idea che i venezuelani si stiano trasformando in monete come Dash è stata ulteriormente esaminata.

Come hanno notato vari commentatori, nonostante le affermazioni dell'ex CEO del gruppo Dash Ryan Taylor che l'altcoin sia la trazione criptovaluta più popolare del paese, in effetti, rimane bassa.

.@ernestocontrer y eso suele pasar muchísimo, no sé cómo estarán manejando esos chamos la logística de enseñar a los comerciantes pero de verdad que de 20 y pico de lugares a los que he ido a pagar con $DASH solo 5 supieron hacerlo rápidamente. — Christian Lopez (@lopezcrypto) July 25, 2019

Allo stesso modo, mentre i volumi di trading P2P per Bitcoin raggiungono regolarmente nuovi massimi quando sono denominati nel Bolivar sovrano del Venezuela, i dati parlano più della debolezza della valuta fiat che dell'adozione del Bitcoin.

Nel frattempo, gli esperimenti di Burger King con Bitcoin sono falliti. Varie iniziative in Russia e in Europa sembravano di breve durata , con l'accettazione che scompariva poco dopo il lancio.

La presenza russa della società ha inoltre avviato un programma di fidelizzazione dedicato chiamato “Whoppercoin”, che ha attirato l' attenzione del pubblico ministero.