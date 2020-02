Applicazione belliche per la Blockchain utilizzata per proteggere le comunicazioni militari

US Navy e Air Force cercano di proteggere le comunicazioni utilizzando la tecnologia blockchain . La marina americana e l’aeronautica stanno cercando la tecnologia blockchain per proteggere le comunicazioni.

Il Dipartimento della Difesa (DoD) ha preso in considerazione la possibilità di sfruttare la tecnologia emergente per scopi militari, in particolare per garantire la comunicazione da parte del personale della difesa.

In un documento depositato lo scorso luglio , il DoD aveva rivelato che erano già in corso test per esplorare il potenziale blockchain per la trasmissione di comunicazioni in modo sicuro.

US Navy sceglie SIMBA CHAIN

La startup Blockchain SIMBA Chain ha annunciato di aver ricevuto $ 9,5 milioni dal Naval Air Warfare Center – un gruppo di ricerca della Marina degli Stati Uniti con base a San Diego, per distribuire una piattaforma di messaggistica e transazioni sicura basata su blockchain.

Il Naval Air Warfare Center ha donato $ 9,5 milioni all’avvio nell’ambito del contratto quinquennale di Fase III per la ricerca sull’innovazione delle piccole imprese (SBIR). SIMBA ha affermato che questo segna il primo e uno dei più grandi SBIR Fase III per blockchain.

“La piattaforma sarà aperta quest’anno, con continui aggiornamenti nei prossimi 4 anni”, ha dichiarato alla stampa internazionale il CEO di Simba Chain, Joel Neidig .

L’anno scorso, la US Air Force (USAF) ha collaborato con SIMBA Chain per un progetto di tracciabilità della produzione, soprannominato “Blockchain Approach for Supply Chain Additive Manufacturing Parts” o BASECAMP. SIMBA Chain, che ha recentemente raccolto $ 1,5 milioni in finanziamenti seed , è stata incaricata di sviluppare un prototipo blockchain per registrare e tracciare componenti di produzione additiva durante la loro vita.

US Air Force sceglie Fluree

La società blockchain Fluree ha vinto un contratto dall’USAF per portare le tecnologie commerciali migliori della classe all’Aeronautica e al DoD. Ha affermato che la sua piattaforma di gestione dei dati è stata selezionata per fornire all’USAF “comunicazioni di comando e controllo globali e sicure utilizzando un database grafico crittografato, distribuito e supportato da blockchain condiviso tra i partner”.

Fondata nel 2016, Fluree è un fornitore di una piattaforma dati supportata da blockchain. In base al contratto iniziale, ha affermato, collaborerà con un dipartimento all’interno dell’USAF per sviluppare una piattaforma in grado di facilitare le operazioni di comando e controllo multidominio (MDC2) per il Dipartimento della Difesa e i suoi partner alleati globali.

L’azienda condurrà anche eventi Voice of the Customer (VOC) per identificare le esigenze specifiche del cliente e sviluppare un piano per un prototipo di implementazione della piattaforma di gestione dei dati Fluree per interagire con i sistemi DoD esistenti.

“Fluree è particolarmente adatto a fornire una rete di comunicazione distribuita che supporti i requisiti di interoperabilità e scalabilità dei sistemi governativi legacy e in evoluzione”, ha affermato Brian Platz, co-CEO di Fluree. “La soluzione Fluree sfrutta un’architettura blockchain per la sicurezza e supporta l’archiviazione di grandi volumi di dati seguendo i principi dei dati FAIR nel database grafico integrato. Siamo entusiasti dell’opportunità di fornire ai clienti della US Air Force una piattaforma di gestione dei dati di livello enterprise “.

Secondo la stampa internazionale, Fluree sta collaborando con il programma di innovazione della tecnologia AFWERX per la ricerca sulle piccole imprese di Air Force per lanciare una blockchain proof of concept entro la fine dell’anno.